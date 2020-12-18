眼手術加重眼睛乾澀？醫籲這樣做救乾眼

圖片來源 ／健康醫療網

「我是一位眼科醫生，也是一位乾眼症患者，所以也了解乾眼人的感受。」台灣成功大學附設醫院眼科部賴俊杰醫師說道，對於乾眼症患者來說，眼睛只要遇到環境刺激，例如：低溫 、乾燥、空氣汙染 等，或是用眼習慣不良就可能使乾眼症狀加劇，此外臨床上也有民眾因為眼睛手術加重乾眼症，他呼籲不要害怕，若術後眼睛出現乾澀、刺痛等請主動與主治醫師說明，加強乾眼症的治療或點人工淚液，對於術後暫時引起的乾眼症狀都有幫助。

一旦破壞淚液平衡 恐引起乾眼症發作

賴俊杰醫師提到，在眼睛表面外的淚液就如同一個隱形的保護膜，無時無刻都會覆蓋在我們的眼球表面，不讓眼球表面直接暴露在外界環境。而淚液分為三層，最表面的油脂層是由眼瞼板的皮脂腺分泌，可以減少淚液的蒸發流失；中間的水液層，主要是由淚腺及副淚腺分泌，含營養素、生長因子及抗菌物；第三層則是黏液層，主要作用是和角結膜上皮細胞接觸，使之變成親水性，而使得淚液水層能均勻分布在角結膜表面。但若一旦破壞淚液平衡，像是進行會引起眼球發炎的手術，如白內障手術，就可能引起暫時性乾眼症加重，所幸人體都有修復的功能，所以大部分術後導致的乾眼症狀，會隨著時間修復而好轉，在這期間一定要好好的加強乾眼症的治療。

白內障術後使乾眼加重？醫病應建立共識

以白內障手術為例，將白內障乳化移除，並且植入人工水晶體，勢必會製造傷口，傷害到眼表面神經，而手術過程中，難免也都會有一些結膜杯狀細胞的損傷，在術後修復的過程產生發炎反應也會導致細胞暫時性的功能受損。賴俊杰醫師表示，如此一來就會影響到淚液分泌，再加上為了消炎以及避免感染，就得頻繁的點用藥水，這個狀況也會導致淚液難以維持平衡，導致患者術後的乾眼症變嚴重。他表示，眼科醫師應與患者良好溝通，術後雖然白內障會變好，但可能會使得乾眼症狀會變得比較明顯。

乾眼症淚液層10秒內就蒸發！從環境和用眼習慣改變

賴俊杰醫師表示，只要眼睛受到強烈的刺激，不論是結膜炎、外傷或者是手術，都有可能使得原本乾眼症症狀變得更厲害，或讓原本沒有乾眼症的患者誘發乾眼症。但若手術是無法避免的，他表示，治療乾眼症使用人工淚液或藥水是一種開源的方式，但環境的改善也很重要。節流的方式則是減少淚液的蒸發及流失，盡量避開使眼睛變乾燥的刺激，或是改變用眼習慣。他舉例說到，人在很專注的看電腦、手機 或看書，有可能幾十秒不眨眼，但其實乾眼患者眼睛表面薄薄的淚液層10秒鐘就蒸發掉！因此，提醒民眾要勤眨眼，若眼球表面沒有淚液的保護，對眼睛會造成傷害。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48484/

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