天氣轉涼 眼睛也會中風 這些高危險族群注意了！

台灣台大醫院眼科部主治醫師指出，當身體血液循環發生異常，視網膜中的血管就會缺血阻塞，俗稱眼中風。（圖：健康醫療網提供）

近日台灣天氣狀況不穩定，氣溫時高時低，每當溫差變大時，就是眼中風 的好發季節。較廣為人知的中風位置為因血栓塞住腦血管所導致的腦中風，但你知道眼睛也會中風嗎？眼中風有如不定時炸彈，是一種突發性的疾病，發病前毫無症狀，除了會突發性造成視野缺損，更會使視力瞬間喪失，是三高 患者不可忽視的眼睛疾病之一。

50歲以上三高患者 發生機率相對提高

台灣台大醫院眼科部主治醫師，同時也是中華民國視網膜醫學會秘書長陳達慶醫師指出，眼底的視網膜神經元需要許多血管供給養分，當身體血液循環發生異常，視網膜中的血管就會缺血阻塞，俗稱眼中風。少部分的眼中風患者會直接造成視神經缺血性病變萎縮 (NAION)，這類患者非常棘手，至今沒有確認有效的藥物治療。其餘大多數的患者是導致視網膜缺血、出血、水腫，也就是中央視網膜靜脈阻塞（CRVO） 或分支視網膜靜脈阻塞 (BRVO)，雖然病情也很棘手，但目前已有多種不同機轉藥物可以治療改善病情。

大部分發生眼中風的病人，都有高血壓 、高血脂、糖尿病病史，更有研究指出50歲以上的中老年人，有更高的機率會有眼中風的問題。

高危險族群 應定期就醫檢查

預防眼中風要降低危險因子，從飲食、運動、日常作息著手。陳醫師呼籲，50歲以上的中老年族群及三高患者，除了日常要好好控制血糖、血壓、血脂外，飲食避免太油、太鹹、太甜，養成規律運動習慣，維持正常作息、少熬夜，並且每個月自我單眼檢測視力，每年定期做眼底檢查，若有單眼出現視力衰退的狀況，應立即就醫檢查，即刻治療，才能避免眼睛發生不可逆的狀況。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48446/

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