常心悸、呼吸急促...當心是「腦中風」找上門

心房顫動會血液形成的血塊塞住血管、阻斷血流，導致腦中風、腸中風、腎臟中風、肢體中風等嚴重併發症，甚至心臟衰竭，並增加猝死的風險。（圖：健康醫療網）

80多歲的陳爺爺被救護車送來急診室時已昏迷，孫子焦急地描述半小時前和爺爺在頂樓澆花時，爺爺沒有預兆的突然昏倒。就醫經核磁共振與心電圖檢查發現，爺爺兩側大腦與小腦有多處腦梗塞病灶及心房纖維顫動，診斷為缺血性腦中風 ；所幸在急診科、神經科、復健科醫師團隊合作積極治療下，爺爺已恢復意識，並能由孫子攙扶行走返家享天倫之樂。

具心房顫動病史 腦中風機率高

台灣衛生福利部臺北醫院神經科吳鴻明醫師表示，65歲以上長者每千人就有2人可能有心房顫動，75歲以上則每百人就有2人以上可能有心房顫動，心房顫動會血液形成的血塊塞住血管、阻斷血流，導致腦中風、腸中風、腎臟中風、肢體中風等嚴重併發症，甚至心臟衰竭，並增加猝死的風險。

出現心跳加速、呼吸急促莫輕忽

隨著高齡化社會的進展，心房顫動是長者與社會大眾應重視的健康問題。吳鴻明醫師提醒，年齡大於75歲，或曾有過短暫性腦缺血、中風或血栓疾病，或有高血壓 、糖尿病 、血管性疾病，男性符合上述兩項、女性符合上述一項年齡、疾病史，以及，心房顫動會有心悸的感覺，如果有心跳急速、不舒服、不規則感，或胸部出現強烈的拍動、血壓降低、身體虛弱、頭昏眼花、神智不清、呼吸急促、胸痛的症狀都要留意。

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資料來源：健康醫療網

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