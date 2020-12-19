我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

養髮5心機…從挑選吹風機開始

劉小川
使用吹風機除了溫度、負離子外，吹風的方向也是不毛躁的主要核心。(取材自pexels)
使用吹風機除了溫度、負離子外，吹風的方向也是不毛躁的主要核心。(取材自pexels)

許多人上了年紀，頭髮卻開始出現掉髮、髮質稀疏、髮質變軟變細等問題，除了因為年齡增長，身體機能開始出現改變原因外，其實也能透過正確使用吹風機，來「養髮」。

許多人認為，吹風機的功能只要將頭髮、頭皮吹乾即可，其實用錯吹風機，只會讓頭髮更加毛躁、受損，嚴重甚至會造成掉髮的情況。以下5點是髮型師建議挑選吹風機的基礎條件，才能讓頭髮繼續秀亮、蓬鬆。

一、注意吹風機的功率量

吹風機的功率越高，溫度與速度就越高。高功率的吹風機，透過強大風力來穿透頭皮上的每根頭髮並帶走水分，能夠快速吹乾頭髮，減少長時間吹頭的傷害；低功率吹風機是利用高溫來烘乾頭髮，會產生較大的髮質損害，日常使用的吹風機建議在1800瓦以上即可。

二、注意吹風機的溫度

溫度過高的吹風機可能導致頭髮損害及毛躁感，頭髮承受的最高溫度約在100°C左右，然而頭髮不會自我修復，一但受損了就是受損，頭髮中的蛋白質、氨基酸等就會慢慢流失，導致頭髮斷裂、分岔、毛躁，所以在挑選吹風機時，最好能有控溫、溫度切換檔等功能，來保護頭髮及頭皮。

三、注意吹風機的負離子濃度

市面上琳瑯滿目的吹風機實在很難挑選，許多標榜著「負離子」功能的吹風機又為何呢？其實負離子運用在吹風機上，是幫助頭髮快速吹走水分，能使頭髮更加柔順有光澤，所以負離子濃度越高的吹風機，相對乾髮速度快、柔順度佳，是養髮的好選擇。

四、注意吹風機的吹髮方向

原來吹頭髮的方向也會跟髮質有關係。切記要將風向由上往下吹頭髮，因為頭髮毛麟片順風時會有保護頭髮的作用，相對的逆風吹毛麟片就會導致毛麟片打開，頭髮自然就開始毛躁乾枯了起來。

五、最重要的護理步驟

吹乾頭髮前，多數人會使用毛巾先將頭髮擦拭多餘水分，通常會選擇快乾巾幫助頭髮去掉多餘水分，但要注意「不要搓揉頭髮」，這舉動會讓頭髮在還沒使用吹風機前就先受損。

吹頭時盡量以手當梳子來幫助吹乾的速度，不要使用梳子，因為頭髮再遇熱時會變得柔軟，使用梳子也可能會造成頭髮的受損。

使用吹風機吹頭時，只需使用手指當梳子，也是讓髮質變好的關鍵之一。(取材自pexe...
使用吹風機吹頭時，只需使用手指當梳子，也是讓髮質變好的關鍵之一。(取材自pexels)

編輯推薦

高溫

上一則

我的經驗／壓力過大…20多歲大學生溢奶

下一則

為何髮肌保養好重要？頭髮生命周期一生僅20-25次

延伸閱讀

捷運奇景！男子被「黑洞狂吸」 目擊者：練忍術？

捷運奇景！男子被「黑洞狂吸」 目擊者：練忍術？
注定進演藝圈！范冰冰14歲遭卡車拖18公尺 美顏毫無損傷

注定進演藝圈！范冰冰14歲遭卡車拖18公尺 美顏毫無損傷
注定入行！范冰冰14歲車禍遭拖行18公尺 臉蛋都沒傷

注定入行！范冰冰14歲車禍遭拖行18公尺 臉蛋都沒傷
AirPods掉進馬桶撈起來 網友壞心建議：上網賣掉

AirPods掉進馬桶撈起來 網友壞心建議：上網賣掉

熱門新聞

醫師胡珀元說明，主動脈剝離會因不同發生部位，易延誤診斷及治。圖／烏日林新醫院提供

男子腹痛、腰痛8個月治不好？竟藏顆不定時炸彈！

2020-12-12 05:59
左圖可見病患術前視網膜出血及纖維血管增生組織（藍色箭頭）；右圖可見術後視網膜上的纖維血管增生組織已被完全清除，但由於血管阻塞萎縮（綠色箭頭），以及視神經退化，病患視力只有部分恢復。（圖：大醫院新竹分院提供）

視力無聲無息被「偷」走 她就醫才忽然發現「這種病」

2020-12-17 00:11
生病時吃堅果可能導致胃部不適。（本報資料照片）

感冒、喉嚨痛 避開這些「好食物」

2020-12-13 02:01
(取材自健康醫療網)

減肥成效看不見？醫師：關鍵在於進食時間

2020-12-11 01:20
(取材自健康醫療網)

跟乾眼困擾說Bye Bye！原來乾眼要「加油」

2020-12-11 01:58
(取材自健康醫療網)

咳到瘋掉 這5種止咳食療必學

2020-12-11 00:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩