養髮5心機…從挑選吹風機開始

使用吹風機除了溫度、負離子外，吹風的方向也是不毛躁的主要核心。(取材自pexels)

許多人上了年紀，頭髮卻開始出現掉髮、髮質稀疏、髮質變軟變細等問題，除了因為年齡增長，身體機能開始出現改變原因外，其實也能透過正確使用吹風機，來「養髮」。

許多人認為，吹風機的功能只要將頭髮、頭皮吹乾即可，其實用錯吹風機，只會讓頭髮更加毛躁、受損，嚴重甚至會造成掉髮的情況。以下5點是髮型師建議挑選吹風機的基礎條件，才能讓頭髮繼續秀亮、蓬鬆。

一、注意吹風機的功率量

吹風機的功率越高，溫度與速度就越高。高功率的吹風機，透過強大風力來穿透頭皮上的每根頭髮並帶走水分，能夠快速吹乾頭髮，減少長時間吹頭的傷害；低功率吹風機是利用高溫 來烘乾頭髮，會產生較大的髮質損害，日常使用的吹風機建議在1800瓦以上即可。

二、注意吹風機的溫度

溫度過高的吹風機可能導致頭髮損害及毛躁感，頭髮承受的最高溫度約在100°C左右，然而頭髮不會自我修復，一但受損了就是受損，頭髮中的蛋白質、氨基酸等就會慢慢流失，導致頭髮斷裂、分岔、毛躁，所以在挑選吹風機時，最好能有控溫、溫度切換檔等功能，來保護頭髮及頭皮。

三、注意吹風機的負離子濃度

市面上琳瑯滿目的吹風機實在很難挑選，許多標榜著「負離子」功能的吹風機又為何呢？其實負離子運用在吹風機上，是幫助頭髮快速吹走水分，能使頭髮更加柔順有光澤，所以負離子濃度越高的吹風機，相對乾髮速度快、柔順度佳，是養髮的好選擇。

四、注意吹風機的吹髮方向

原來吹頭髮的方向也會跟髮質有關係。切記要將風向由上往下吹頭髮，因為頭髮毛麟片順風時會有保護頭髮的作用，相對的逆風吹毛麟片就會導致毛麟片打開，頭髮自然就開始毛躁乾枯了起來。

五、最重要的護理步驟

吹乾頭髮前，多數人會使用毛巾先將頭髮擦拭多餘水分，通常會選擇快乾巾幫助頭髮去掉多餘水分，但要注意「不要搓揉頭髮」，這舉動會讓頭髮在還沒使用吹風機前就先受損。

吹頭時盡量以手當梳子來幫助吹乾的速度，不要使用梳子，因為頭髮再遇熱時會變得柔軟，使用梳子也可能會造成頭髮的受損。

使用吹風機吹頭時，只需使用手指當梳子，也是讓髮質變好的關鍵之一。(取材自pexels)