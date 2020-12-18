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長時間盤腿坐 小心傷腰椎

林頌凱╱台北聯新國際診所院長
長期盤腿坐，將造成身體傷害。(本報資料照片)
長期盤腿坐，將造成身體傷害。(本報資料照片)

正確的姿勢和生活習慣，有利於健康和好的體態；錯誤的姿勢和生活習慣，則容易為身體帶來傷害。

現在居家流行簡約風，一個茶几加上一個坐墊，吃飯、工作、看電視可能都在同一個地方，「盤腿而坐」一次就是好幾個小時。

盤腿造成膝關過度彎曲

盤腿坐看起來是個讓人放鬆的動作，相較於正襟危坐，感覺可以讓人坐得比較自在、比較久。但如果仔細觀察，當一個人盤著腿坐著看電視或打電腦時，他的身體往往同時存在幾個錯誤的姿勢，例如歪頭、駝背、骨盆傾斜，還會造成膝關節和髖關節過度彎曲。

如果每天持續這些錯誤姿勢好幾個小時，日積月累下來就會出現以下症狀：

•歪頭和駝背：易導致「上交叉症候群」，讓人肩頸痠痛、胸悶、交感神經失調，甚至頸椎長骨刺。

•骨盆傾斜：會影響身體下半身的循環，導致軀幹和下肢的肌肉張力異常，長期累積下來，容易發生腰椎椎間盤突出或長骨刺。

•膝關節和髖關節過度彎曲：關節會提早退化，導致臀肌過度緊繃，產生假性坐骨神經痛。

在這麼多的潛在傷害中，尤其是頸椎和腰椎的骨刺，或椎間盤突出最容易導致長久的後遺症。

雙腿蜷曲較難調整姿勢

盤腿坐和蹺二郎腿，哪一個姿勢對身體比較傷？答案是盤腿坐。蹺二郎腿雖然也是不好的姿勢，但畢竟蹺腳的時候背是有靠著的，身體上半身的重量可以靠椅背來分攤，頸椎和腰椎承受的壓力就減少許多；再者會蹺腳代表當時坐的是較高的椅子（坐矮板凳是蹺不了腳的），相較於盤腿坐時雙腿蜷曲在一起，要調整姿勢簡單許多，比較不會讓身體長時間處於錯誤姿勢。

事實上，盤腿坐並非不好，「盤腿靜坐」更是休養身心靈的好方法，真正不好的是長時間用錯誤的方式盤腿坐。

推薦做八段錦運動

要避免錯誤姿勢盤腿坐的最好方法，就是不要一直處在必須盤腿坐的環境中。吃飯就在餐桌吃、工作就在書桌做，即使只能盤腿坐，也可以在下面墊個軟墊，背後靠著牆壁或靠墊，三不五時就起來走走或伸伸懶腰，都是防止傷腰傷脊椎的好方法。

推薦平時可做八段錦運動的「雙手托天理三焦」動作，每天兩次，一次五回，可以有效避免因為長時間盤腿坐所導致的各種後遺症。

 

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