冬天溫補驅寒保暖 可多吃黑色食物

中醫師吳明珠談冬季養生。(記者陳軍杉／攝影)

冬天是容易傷風感冒、心血管疾病好發的季節，該如何養生進補？台灣 開業中醫師、中醫婦科醫學會理事吳明珠在元氣網粉絲團直播表示，冬季天氣較為寒冷，建議多吃老薑以及黑豆、黑芝麻、烏骨雞等黑色食物「溫補」，可以為身體驅寒保暖、避免生病。

冬令進補並不是人人都適合，吳明珠提醒，有痔瘡、濕疹、三高 的人，不可以太過急進的進補，否則容易適應不良。建議可先從「平補」開始，例如喝「四神湯」，裡面有山藥、茯苓、蓮子、薏仁等藥材，能讓腸胃調整適應，再進入溫補。

天冷要溫補食療時，吳明珠建議，可加冬天盛產的根莖類蔬菜，像羊肉可加菜心、老薑下去煮，都是很好的食補。冬至後，可以開始吃四君子、四物、十全大補湯、麻油雞、薑母鴨等食補，來保暖身體。

三高或正在服藥的長者，吃這些補品適合嗎？吳明珠解釋，補品裡要特別注意人參，平補時用藥性比較普通的黨參就好，不宜食用藥性強烈的紅參。

如有鼻過敏 、手腳冰冷，吳明珠建議，早上起來不妨在床上坐一下，按壓合谷穴、迎香穴、勞宮穴、腎俞穴等四個穴位，可舒緩鼻過敏，且活絡氣血。

合谷穴：位於大拇指與食指中間的虎口。按壓右邊的合谷可舒緩左邊的鼻子，按左邊合谷則舒緩右邊的鼻子。

迎香穴：位於鼻翼與法令紋之間。每次按30下，按到有痠痠脹脹的感覺最好。

勞宮穴：位於中指與無名指彎下來掌中心位置。配合呼氣吸氣、手掌張握，可以改善手腳冰冷的狀況。

腎俞穴：位於後背第二腰椎下方兩旁約一寸半之處。冬天有腰痠背痛問題的人，則可試著按腰間脊椎旁的腎俞穴，以大拇指或拳頭按壓，配合俯仰彎腰動作，是很好的晨間運動。

冬天的寒氣容易讓人傷風感冒，吳明珠推薦平常可以喝「補氣養肺茶飲」，不但可補肺氣、清肝火，對皮膚毛孔代謝也有幫助。

★補氣養肺茶飲

材料：西洋參1.5錢、黃耆3錢、防風1錢、白朮3錢、柴胡1錢、乾薑1.5錢

作法：加水1000cc大火煮開後，再小火煮五分鐘即可當茶飲用。

此外，現代女性不婚晚婚的情況多，加上生活作息不正常，卵巢機能漸退化，才40歲出頭就有類似更年期症狀，加上太操勞，導致陰虛火旺，這是一個警訊，吳明珠建議，趕快找醫師調理一下應會改善。有人經期愈來愈短，表示內分泌荷爾蒙開始在降低，也要趕快調理，燥熱的食物不要多吃，生活作息也要調整，好讓更年期不要那麼早來。

舒緩鼻過敏、活絡氣血四穴位。(圖：元氣網提供)