孕媽多痔瘡 5方法緩解

根據統計，大約八、九成的孕媽咪會有「痔瘡」困擾。（本報資料照片）

痔瘡是肛門疾病中常見的毛病，常在排便用力時，肛門附近的血管叢會膨起脹大向外突出。俗稱「十男九痔」，但十個孕媽也是九個痔？根據統計，大約八、九成的孕媽咪會有「痔瘡」困擾，且症狀會越來越嚴重。

孕媽咪為何容易痔瘡發作？懷孕時子宮越來越大，腹內壓力變大，造成直腸肛門處壓力上升，肛管內軟組織，如痔瘡，就可能因此脫垂出肛門。

懷孕期間也會因骨盆腔血流增加，導致痔瘡靜脈叢血流量增加，使痔瘡組織內的血管曲張。越接近生產日期，為減少胎兒分娩阻力，骨盆腔肌肉 變得鬆弛，再加上黃體素升高，腸壁肌肉放鬆，腸道蠕動因此變慢。

子宮變大後，會往後壓迫直腸，這些情形都會讓媽咪們在懷孕後期越來越難排便，同時也會使痔瘡組織更鬆弛脫垂，痔瘡腫脹更嚴重。以下是孕媽咪對抗痔瘡的建議：

1.每日溫水坐浴

每天採用溫水坐浴，每次約5至10分鐘，可以促進肛門部位血液循環，讓痔瘡腫脹組織消腫，以減緩疼痛。

2.避免過長排便時間

減少出力排便，過長出力時間會讓痔瘡組織更容易脫垂，建議不要超過10分鐘。

3.避免久坐久站

日常培養規律活動或散步，可促進血液循環，減少血栓形成。可練習凱格爾運動，訓練骨盆腔和肛門的肌肉收縮，促進肛門附近的血液循環，減緩痔瘡靜脈叢血液循流不佳問題。

4.左側躺

下腔大靜脈是人體血液回流到心臟的主幹，位於體腔的右後側，當平躺姿勢時，子宮會壓迫下腔大靜脈，讓回心血流變慢、痔瘡靜脈曲張加重。建議可以多採取左側躺姿式，改善血液回流。

5.良好飲食習慣

懷孕媽媽飲食可提高纖維質，尤其可多吃富含粗纖維的食物，如芹菜、韭菜、蘿蔔、地瓜、玉米等，並養成多喝水習慣，可刺激腸道蠕動。但應注意忌口，少吃辛辣刺激性的食物和調味品。

痔瘡要手術處理嗎？懷孕過程中，不宜手術，可使用溫水坐浴和塗抹藥膏來緩解症狀。若症狀不嚴重，可觀察一至兩個月，再視狀況是否需要手術。若嚴重第四級痔瘡、痔瘡脫垂卡在肛門外造成腫脹疼痛無法正常生活者，建議以手術方式治療。現今有微創減痛痔瘡手術，比起傳統痔瘡手術，可以盡快回到正常生活。