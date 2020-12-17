六招凱格爾運動 訓練骨盆肌肉群

臀部抬高夾緊及陰道收縮的凱格爾收縮骨盆底肌肉運動，有助於改善婦女尿失禁。（本報資料照片）

女性隨著年紀增長，生理老化可能帶來身體不適，台灣 衛生福利 部基隆醫院婦產科主任陳致宇指導婦女，如何在家操作凱格爾氏（Kegel）運動，訓練骨盆腔底的肌肉 群，達到強化此肌肉群功效，讓身體更健康。

陳致宇說，女性身體膀胱、陰道、子宮等骨盆腔器官，是由骨盆底肌肉群 （提肛肌肉群）支撐，訓練肌肉群有助於預防及治療因為提肛肌肉群鬆弛引起的疾病，包括應力性尿失禁、過動性膀胱症候群（包括頻尿、急尿、下腹疼痛、尿流量小、急迫性尿失禁）、子宮脫垂、陰道鬆弛、骨盆鬆弛、大便失禁和性生活障礙等。

在家如何操作凱格爾氏運動，陳致宇分成六個步驟，建議婦女可以學著做。

1.仰躺在床上，將雙腳打彎：有點類似在門診做內診的姿勢。

2.將食指、中指放在陰道裡，感受肌肉收縮的力量。

3.收縮骨盆底肌肉 : 此動作就像平常解小便時，中途忽然憋住的動作。

4.如果動作正確，放在陰道中的手指會有受到壓迫的感覺。

5.除提肛肌肉群外，腹部、雙腿、臀部均不需用力。

6.持續收縮約10秒，再放鬆10秒，如此重複10次，每天1次。

陳致宇建議，這項運動可以一天作一次，每個禮拜至少作四次，之後再逐周遞增運動頻率。