臍帶脫垂恐缺氧 急剖腹保小命

醫師表示，臍帶脫垂容易造成胎兒缺氧，非常危險。（圖：門諾醫院提供）

台灣 花蓮37歲陳姓女子懷孕31周，在門諾醫院住院安胎時，經醫師檢查發現，陰道內有約7公分的羊水袋，且羊水袋內充滿臍帶，是罕見的「臍帶脫垂」，恐會造成胎兒缺氧，立即剖腹才順利保住母女。醫師提醒，孕婦若有早期子宮持續收縮等狀況，要留意是否為臍帶脫垂，才能確保媽媽與寶寶平安健康。

門諾醫院婦產科醫師吳文綺表示，臍帶脫垂發生率僅有0.1%至0.3%，胎兒供血會被阻斷，造成胎兒缺氧、早產、胎死腹中，產婦也可能因大出血而休克甚至死亡，因此要跟時間搶快剖腹生產。

相隔13年有了第二胎，陳女說，由於孕程中相當順利且沒有任何不適感，本以為可自然產，沒想到31周感到劇烈宮縮，經醫師檢查意外發現是少見且危險的「臍帶脫垂」。所幸經醫護團隊的努力，出生時只有1748公克的女兒，在經過三周的住院治療，體重突破2300公克，陳女和丈夫鬆了一口氣「終於可以回家」，並獻花感謝醫護團隊的用心照顧。

吳文綺表示，因為胎兒是藉由臍帶從母體吸收營養與氧氣，一旦臍帶掉落在子宮頸口或是陰道內，就會造成臍帶血液循環受阻，超過三分鐘恐導致胎兒缺氧，如果無法及時處理，不僅對胎兒腦部會造成永久的傷害，嚴重則可能會窒息死亡。

醫師強調，若孕婦有子宮早期收縮的早產現象，或足月卻發生高位破水等，都有可能造成產前臍帶脫垂的危險，因此，羊水問題也不能輕忽，最重要的是做好每一次的產前檢查，避免產婦及胎兒陷入危險。