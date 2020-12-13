8成5癌友營養不良 黃金8周營養介入補充體力

圖片來源 ／健康醫療網

「有癌症 患者在化療後，食慾降低、口腔不適難以嚥食，導致營養不良只能先中止療程。」台灣癌症全人關懷基金會董事長謝瑞坤表示，有8成5的癌症病人有營養不良的情形，若未有足夠營養支持，有許多患者無法順利走完療程，或是在治療後因體力消耗變得瘦弱不堪，存活期大幅縮短。營養支持的重要性不比藥物低，術後黃金8周的復原期更需積極營養介入，幫助患者恢復。

8成5癌友營養不良 難熬療程不適、惡病質反應

謝瑞坤醫師表示，癌症患者因為疾病與療程的影響，常是營養不良的高風險族群，又多集中於體力、消化吸收能力較差的55歲以上之高齡族群，其中有8成5易出現營養補充不足影響預後的狀況。治療癌症常見手術、標靶治療、化療、放療等，其中接受化療的患者容易消化不良、厭食，放療會出現吞嚥不適等問題。

癌症本身也會導致患者營養不良，有半數患者出現惡病質情況，良好的營養補充可以緩和惡病質發生風險。據美國 腸外腸內營養學會（ASPEN）統計，患者若因營養不良衰弱、再住院、住院時間延長等，會增加300%治療費用，對經濟也是一大考驗。

MUST工具助營養評估 術後黃金8周營養介入撐療程

但癌友營養補充卻容易被忽視，謝瑞坤醫師表示，根據臨床經驗，會尋求營養師協助的不到2成，僅會根據坊間傳言給予補品，但不見得適合癌友，或會被吸收。癌友術前若營養不良，恐會影響手術成果，尤其頭頸癌患者，應該術前及早評估，利用英國建議的簡易營養不良評估工具（MUST）來評估成人病患是否有營養不良風險。

手術開刀會使患者體力明顯下降，身體機能下降進而影響食慾、消化吸收能力，「術後消瘦並不是好事，多半消失的是肌肉 而非脂肪，別想著要趁機減肥，能夠維持更重要。不然體力不夠走完後續的療程。」謝瑞坤醫師補充，術前正常術後還是有營養不良風險，所以術後黃金8周內的營養追蹤與介入也很重要。在手術後，進行化放療前的這期間應確保營養充足，才有體力堅持治療。

5大營養關鍵：高蛋白、高熱量、鋅、低GI、麩醯胺酸

營養師張毓雯說明，一般癌症治療期間如果嚴重營養不足時，醫師會採積極的營養介入方式，包含靜脈注射營養、鼻胃管管灌營養品等，一般癌症患也可依醫師或營養師建議，選用專門的腫瘤配方營養補充品，建議五大營養管理重點，包含:高蛋白、高熱量、麩醯胺酸、低GI、以及鋅。

美國癌症協會於2019年發佈癌症治療期間的飲食指南就提到，建議癌症患者的飲食要高熱量和高蛋白，其中蛋白質為人體細胞、組織、器官的主要構成物質，補充蛋白質有助於組織的修復，幫助肌肉生長；麩醯胺酸是條件型的胺基酸；鋅則有助於維持正常味覺與食慾。

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資料來源：健康醫療網

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