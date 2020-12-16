孩子動作不對稱…是健康警訊

物理治療師提醒，爸媽需多留意孩子小時候的舉動及動作，若有嚴重不對稱情形，要儘速就醫。（記者陳夢茹／攝影）

新手爸媽要注意了，孩子的身體發展從小就要特別留意，台灣 衛生福利 部桃園醫院物理治療師汪玉珍指出，門診中有許多孩子動作及姿勢不對稱，嚴重者會影響往後的身體發展，提醒新手爸媽多加警惕。

汪玉珍舉出曾遇過的案例，1歲3個月的小瑜正處於放手學走路的黃金時間，但她站起來卻搖搖晃晃，媽媽發現其頭跟身體都會彎向同一側，連在玩玩具的時候也都只使用單邊的手，總是要經旁人提醒才會用另外一隻手一起操作。

不少家長未注意孩子在嬰兒時期的動作，進而使其養成不良習慣，導致孩子長大後的頭跟身體出現習慣歪一邊的狀況，汪玉珍強調，這會嚴重影響孩子的身體發展，千萬要留意。

汪玉珍說，以小瑜的例子來說，眼見孩子都要起來走了，卻在站起後出現姿勢歪斜的狀況，長期下來不但沒改善，甚至出現雙側操作動作不對稱的狀況，爸媽在不得已下才跨出就醫這一步。

經醫師與治療師詢問病人的發展史以及評估狀況後，初步認為小瑜應該是先天性斜頸的孩子，這時才開始積極介入治療。

汪玉珍表示，多數家長認為，孩子都同一邊側睡不是什麼大問題，長大之後應該就會越來越好，加上近期疫情 狀況讓就醫意願降低，她提醒爸媽，孩子的小動作及舉動都要特別留意，千萬不要延誤就醫時間。