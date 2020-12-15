男人必學 90歲教授「養腎秘方」

想要補腎可多吃栗子、木耳等。（圖：出版社提供）

在我的中醫診所裡，常常有年紀大的老伯伯跑來看診，一開始都說是因為睡不好。大家一定覺得睡不好可能跟心神不寧、用腦過度等有關，其實，老伯伯真正的問題在於腎虛。

睡不好、跑廁所，就是不願承認腎氣不足。

偏偏男人只要聽到腎虛，無論年紀多大，都很緊張，還會反駁「不可能，我還很勇哩！」我記得當朋友帶著她70歲的爸爸來看診時，神情憂慮加上黑眼圈，倦容十足的說，睡眠不好，總是覺得很累無力，還會一直跑廁所，害他都不敢喝水，因此覺得口乾舌燥火氣大。

問診把脈後，我告訴他，因為腎氣不足，影響到泌尿器官及膀胱的功能，造成攝護腺肥大，起初老先生還不承認，於是我一一問他：

半夜都要爬起來尿尿兩次以上，尿尿時總覺得尿不乾淨？

想要尿尿的時候，總要等一、兩分鐘才尿得出來？

現在尿尿是不是無法噴很遠，變得又細又弱，還會滴尿？

是不是有腰痠、怕冷、四肢冰冷的狀況？

老先生的狀況就是腎氣虧虛的一種，這就是攝護腺肥大。

在台灣 ，60歲以上的男人，一半以上都有攝護腺肥大的問題。再加上牽扯到「那話兒」的事，男人都不太願意承認，總覺得有失雄風，總要到嚴重症狀出現、影響生活時才會求助醫師。

現在十個男人上門來看診，有九個都有這個毛病，在中醫來說，攝護腺肥大症屬「癃閉」的範疇，主要是因為年老腎氣衰，影響開闔，該開不開，輕則小便不利、點滴短少稱之為「癃」；若小便閉塞，尿不出來，病熱急症稱之為「閉」。兩者都是排尿困難，但輕重程度不同。

攝護腺肥大還沒發生時，就該進行保養。

其實攝護腺肥大的問題，男人早該在未發生時，就要預防及保養。我在讀中醫實習時，曾跟著一位老教授看診學習，我發現教授走路很快，手腳很靈活，看得出「腎氣十足」，尤其，看診時間兩小時不用中斷去洗手間，完全沒有老人家的樣子。大家好奇一問，老教授果然有一套「攝護腺保養祕方」，延年益壽，維持青春。

老教授的「攝護腺保養祕方」

● 洗澡時，利用蓮蓬頭的強力水柱沖下體，從陰囊的根部、會陰到肛門口之間，冷熱水交替，達到紓活血流的作用。

● 按摩，蹲下來，手掌從陰囊部位先輕按壓睪丸，若感覺有些痠脹則要稍加使力揉散，之後從腹股溝到會陰部，以打圈圈的方式按壓，將筋結或痠脹揉開，力道由自己感受，天天做，慢慢進步，不要一下子太過強力，反而傷了陰囊。

● 泡澡或坐浴，以促進血液循環，來達到活血化瘀的作用。這點不只對攝護腺好，對全身都很好。

● 規律早睡的生活作息、不憋尿，房事不可過於頻繁、也不必完全禁欲、避免久坐姿勢、不穿太緊的褲子，以免壓迫到攝護腺等。

● 飲食方面要減少冰冷、辛辣、含咖啡 因等刺激性食物，可多吃南瓜子、堅果類，或茄紅素的蔬果，例如番茄，有助於攝護腺的保健。

90歲的老教授從年輕就開始天天做這幾個養身法，效果非常驚人，從那時候開始，同期男醫師也都開始跟著這麼做，看來男人追求腎好，跟女人追求容貌一樣重要。

關元穴(左圖)在肚臍直下約四指幅寬處，被視為「人的第二個心臟」，可幫助調氣。可手握空拳，沿著身體中央線，從胸口到肚臍上，來回揉推胸腹部的穴位(右圖)，助強化腎經運行。（圖：出版社提供）

腎經按摩法

適合按摩腎經的時間為每日下午5到7點，一次按摩以10分鐘為佳。

胸腹部的穴位

穴位：可手握空拳，沿著身體中央線，從胸口到肚臍上，來回揉推。

功效：強化腎經運行。

關元穴

穴位：在肚臍直下3寸，約四指幅寬處。

功效：關元穴可收斂、閉藏元神之處，被視為「人的第二個心臟」，可幫助調氣。

養腎黑食材

補腎食材首選第一便是黑色食物，中醫認為，色黑者入腎，黑色屬水，水走腎，想要補腎可多吃黑色食物。

黑芝麻：具有補肝腎、潤五臟，補充腎氣、填腦髓的作用。男人吃更好，因為含有鎂，能夠增強精子活力。

黑木耳：補氣、生血、滋潤，對貧血、便祕 ，腰痠腿軟的人非常有幫助。

栗子：腎之果，治腎虛，腰腿無力，補腎益腰，健脾養胃， 強筋活血。

紫米：紫米具有滋陰補腎、益氣活血的功效。

黑豆：具有補腎益陰、健脾利溼、除熱解毒之效，可以養血明目，補虛烏髮；尤其針對腎陰虛特別有效。

黑芝麻、紫米、黑豆都是補腎食材。（圖：出版社提供）

(摘自《吳明珠教你養好腎，不畏更年期》)