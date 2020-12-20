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3種美容養顏湯 喝出好氣色

綜合整理
綠豆蜂蜜湯。(本報資料照片)
綠豆蜂蜜湯。(本報資料照片)

現在人們對於美容養顏非常重視，尤其是通過飲食療法達到美容養顏的效果，這樣的話，即達到了美容養顏的效果，又有利於健康，下面是幾款美容養顏湯。

1.金鶯羹湯

39健康網報導，用到了紅棗、雪耳、陳皮、冰糖以及雞蛋，先把紅棗的核去掉，與雪耳一起煮半個小時的時間，之後再把陳皮放進去，繼續煮十分鐘，加入冰糖後打入雞蛋，攪拌均勻後就可以食用了。

這個湯有著祛皺紋、養顏美膚、消色斑的作用，經常服用的話，可以使皮膚更加的白嫩、細膩以及富有彈性。

2.珍菌湯

用到了茶樹菇、雲苓、黑木耳絲、蜜棗、猴頭菇、雪耳、黃豆以及黑靈芝片和排骨。先把湯料清洗乾淨，放到清水裡面泡30至60分鐘，再把排骨清洗乾淨後放到鍋裡面，加入適量的清水，把排骨淹蓋，大火煲直到水開後五分鐘，熄火把排骨撈起來，浸泡過的湯料與排骨一起放到湯鍋裡面，再使用大火煲半個小時，之後改成小火煲一至兩個小時，根據自己的口味進行調味即可。

3.綠豆蜂蜜湯

用到了蜂蜜與綠豆，先把綠豆清洗乾淨，再放到涼水裡面浸泡半天，在鍋裡面加入適量的清水，再把綠豆放進去，用大火煮沸，之後改成小火繼續煮，一直煮到綠豆酥爛，當綠豆湯放置到微熱的時候，加入適量的蜂蜜進行攪拌均勻就可以了。

綠豆可以增加腸胃蠕動，也可以減少便秘，起到了促進排毒的作用，而蜂蜜則有著全面且豐富的營養，經常吃的話，可以使皮膚更加白嫩光滑，使面容更加的紅潤有光澤。

據報導，長期食用這款湯的話，可增加身體的免疫力，以及美容養顏。

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