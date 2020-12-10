冬天皮膚乾癢 洗澡後別忘「這步驟」鎖住水分

冬季忽冷忽熱，溫差大，導致一些皮膚狀況不穩定的人，紛紛出現乾癢、脫屑等症狀。（圖：健康醫療網提供）

冬季忽冷忽熱，溫差大，導致一些皮膚狀況不穩定的人，紛紛出現乾癢、脫屑等症狀，不僅身體抓到破皮，臉部上妝後更是悲劇，無法均勻浮貼在臉上。台灣皮膚專科醫師黃勇學說，秋冬季節溫差大，因為空氣中的含水量減少，使肌膚的水分蒸發，補充水分固然重要，但重點還是鎖住水分，不然補充速度趕不上缺水速度，皮膚仍會敏感、乾糙。

忽冷忽熱加速水分流失 刺激肌膚發炎、乾癢

造成皮膚乾燥的原因分為內因性與外因性，內因性是水分經皮消失，刺激免疫系統造成發炎反應、產生組織胺，而外因性的忽冷忽熱、乾燥會加速這個循環，導致到了秋冬皮膚就開始乾癢。黃勇學醫師表示，肌膚有層層構造，與水分最有關，由內而外是皮脂層、角質層、表皮層、真皮層，皮脂腺會分泌皮脂保護、滋潤肌膚，並防止水分蒸發；真皮層含有最多水分，當中的玻尿酸及膠原蛋白負責儲存水分；而角質層則是最外圍，含水量則關乎肌膚乾燥程度。

補充水分保濕肌膚 還需鎖住水份不流失

一般民眾都知道要保濕、重建肌膚屏障，或透過飲食、作息調整來保養，黃勇學醫師強調，補充水分保濕之外，最重要的是鎖住水分，若水分都沒有鎖在肌膚，補充再多都只會蒸發，肌膚依舊乾燥粗糙。建議應該選擇天然油脂，如綿羊油、馬油來保養，或使用含有神經醯胺的乳液，可以填滿角質層的縫隙，建立鎖水屏障。

洗澡後立刻擦乳液 留住水分

綿羊油、馬油乳液，使用前可以將皮膚噴濕，增加油脂延展性，或是洗完澡後先不擦乾，直接塗抹油脂類乳液，再擦乾，黃勇學醫師表示，如此也不用擔心太過油膩沾染到衣物；也可以使用沐浴油洗澡，也有保濕效果。異位性皮膚炎、乾癬、糖尿病 、洗腎患者則要特別注意，到了秋冬之際皮膚容易乾癢，一定要選擇適當的乳液保養。

除了乳液保養之外，飲食上應避免含組織胺的海鮮、辛辣刺激的食物，洗澡水溫不要過高，怕冷的人可以在浴室開暖氣，黃勇學醫師提醒，否則水溫過高會造成角質層流失。若寒流來襲，需要開暖氣的民眾，應該適當補充水分，或使用加濕器，避免室內過於乾燥，連帶使肌膚水分蒸發。

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資料來源：健康醫療網

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