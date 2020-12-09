阿茲海默症患者說「我想回家時」可以用3種溝通姿態回應

專家提供三項照護阿茲海默症的小技巧，讓你在照護上更順心。（圖：健康醫療網）

你曾經因為照顧阿茲海默症 感到不耐煩嗎？當阿茲海默症患者的大腦受到損害之後，心智功能逐漸退化，記憶也隨之倒退到小時後，認不得現在的家，經常吵著說「我想要回家」，若身旁的照顧者試圖解釋他們已經回到家中，這種方法往往溝通不成，還會生一場悶氣，不妨給予空間讓他們描述腦中對於家的印象，根據dailycaring報導，專家提供三項照護阿茲海默症的小技巧，讓你在照護上更順心。

三種應對姿態 照顧輕鬆有技巧

1.舒適安心替代斥責謾罵－從怒氣爆發轉向空間表達

當阿茲海默症的患者不斷跟你說「我要回家」，請不要直接說：「你要我講多少次，這裡就是你家了！」盡量避免用斥責語氣，讓他們產生防衛心理機制，你可以有技巧地讓他們感覺到被理解和得到支持，不妨給予更多空間表達有關家的事情，請他們多描述關於家的感覺，例如「你說的房屋聽起來很可愛，請跟我多說一點嗎？」、「你到家後想做的第一件事是什麼？」、「你最喜歡的房間是哪一間？」。

2. 用諒解替代推理和解釋－從堅持講道理轉向不做批判

使用過多的推理邏輯，堅持據理以爭可能會讓患者更加堅持、激動和沮喪。請不要用力解釋說：「我們三年前搬來了，你難道什麼都不記得嗎？」，他們受損的大腦無法處理太複雜的訊息，只能看到你失望的表情，有時不必要解釋，反而讓患者感覺沒有人在聽他說話，甚至是阻止他認為重要的事情。

3.表達肯定技巧轉移注意力－從想回家轉到有意義的地方

當他們說想回家時，可能是想回到有意義的地方，請先不要急著否定他們，第一步採取肯定態度說，「喔！這真是一個好主意，好，我收拾一下等一下就回去了。」第二步再巧妙地分散注意力，從想回家的地方轉移開，可以握著他的手肘，沿著大廳走向陽台，看著窗外的小鳥等，或者轉移至另一個日常活動中，出門散散步、停下來喝杯茶，巧妙地做有趣的事情以分散注意力。

你可以多運用開放式問題引導，詢問他們的住所可以讓他們感覺被傾聽，鼓勵他們積極分享回憶，分散他們對回家最初目標的注意力。但是請記住，嘗試的方法並非在第一時間生效，也未必適用於每一位患者，但是盡最大努力保持鎮定，充滿靈活和富有創造力，通過練習這種技術讓照護變得更容易。

參考資料：3 WAYS TO RESPOND WHEN SOMEONE WITH ALZHEIMER’S SAYS I WANT TO GO HOME

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48368/

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