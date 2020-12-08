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大啖肥美螃蟹 中醫卻說「這些人」不宜多吃

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

入秋後是適合大啖螃蟹的季節，此時秋蟹肉肥味鮮，許多餐廳都推出螃蟹料理。但並非所有人都適合吃螃蟹，台南市立醫院中醫師吳宜蓁提醒，螃蟹的性味鹹寒，為寒性食物，體質虛寒者、過敏體質者、感冒、心血管疾病者、痛風者都不宜過度食用，才不會大啖美食卻失了健康。

螃蟹味鹹性寒 非人人適合

吳宜蓁醫師表示，螃蟹味鹹性寒，雖可清熱養陰、通經絡，但並非人人適合享用螃蟹大餐。常有腸胃不適的人，如消化不良、容易脹氣、大便較軟，以及體質虛寒者不宜過度食用，恐會讓腸胃不適及腹瀉加重，也不要空腹食用螃蟹，應先吃其他食物溫胃後再吃螃蟹。而易經痛的女性，吃太多螃蟹也會讓痛經天數增加及出現血塊變多的情形。

過敏體質、感冒、心血管疾病、痛風 小心吃蟹

另外像過敏體質，如皮膚癢和支氣管疾病，吃螃蟹會讓過敏症狀變嚴重。此外，正在感冒的人也不適合吃蟹，感冒時肺氣虛寒，食用螃蟹會讓感冒不容易痊癒。而有心血管疾病和痛風患者，因蟹黃和蟹膏富含膽固醇，有高血壓、高血脂、動脈硬化等心血管疾病者應少吃。螃蟹蛋白質含量高，為高普林食物，痛風患者要避免食用。

體質虛寒者吃蟹 加一點紫蘇、生薑和酒

那體質虛寒者要如何健康吃螃蟹？吳宜蓁醫師建議，可加入一點紫蘇、生薑和酒一起蒸煮，紫蘇能行氣寬中、解魚蟹毒，生薑能溫胃散寒，酒則具有溫通血脈的功效，可中和螃蟹的寒性。也不要小看吃螃蟹時常會沾的薑醋，因薑可抵銷螃蟹的寒性，也有殺菌作用，而醋能夠去腥並添加螃蟹的鮮味，不妨適量蘸取搭配食用。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48323/

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