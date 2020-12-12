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糖吃太多…增加骨質疏鬆風險

楊雅棠
約有七成糖分潛藏在日常包裝食品中，優格甚至健康食品都可能含糖。（本報資料照片）
約有七成糖分潛藏在日常包裝食品中，優格甚至健康食品都可能含糖。（本報資料照片）

攝取過高的糖分，不只是肥胖上身，還可能影響骨骼生成，增加骨質疏鬆症、骨折的風險。已是骨質疏鬆高風險的中老年族群不能不慎，除了補充鈣片外，也應盡量減少糖分攝取、多運動，把握三項原則，降低風險。

台灣新光醫院骨科主治醫師陳政光表示，一般人骨質大約在30歲左右達到最高峰，中年以後骨質每年平均減少0.3%至0.5%，如果骨質流失過多，骨骼呈現中空疏鬆現象，就會變得脆弱，很可能只要稍微撞到或跌倒就會骨折。

其中，糖分若攝取過多，容易催化體內的糖化作用，最終生成對人體有不良影響的「糖化終產物（AGEs）」，造成膠原蛋白變質、劣化，不僅會讓全身器官和組織慢性發炎，還會影響骨骼裡的膠原蛋白，減少骨骼的有機物與礦物化基質，減少骨骼的強度，使得骨骼脆化。同時也會影響體內的蛋白質合成功能，降低肌肉的質量與強度。

陳政光說，中老年人已是骨質疏鬆高風險族群，若是日常生活中忽視糖分的影響性，恐會增加往後骨折風險。

新光醫院營養師高郁雯則表示，約有七成糖分潛藏在日常包裝食品中，無論麵包、優格，甚至健康食品都可能含有糖分。如果覺得一下改為無糖的飲食習慣太難，可以先降低每周飲料和甜食的頻率，再逐次減少每次飲食中的糖分。

她建議，可以把握幾項原則降低糖分的攝取：

一、正餐吃飽，降低對飯後甜點的欲望。

二、多吃蔬菜，增加飽足感。

三、多攝取白肉、瘦肉等優質蛋白質。

另外，平時用餐不妨多選擇原型食物，減少多餘糖分及加工物的攝取，漸漸養成戒糖的飲食習慣。

麵包也可能含糖。（本報資料照片）
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