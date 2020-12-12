這些養生錯誤觀念 可別中招！

蔬菜乾經過特殊加工處理，不能完全取代蔬菜。（本報資料照片）

養生已經成為不少人的生活方式，但你的養生方式對了嗎？香港文匯報報導，下面這些保健錯誤觀念，你有中招嗎？

補充維生素可以吃蔬菜乾

買到的果蔬乾大多經過特殊加工處理，了解其加工過程就會發現，在製作果蔬乾的過程中，一般都會將果蔬過油或油炸。而且配料表中也會標註有麥芽糖、食用油等成分。此外，還要留意鈉的含量。

吃飽喝足有利健康？

飽食終日又缺乏運動，會造成能量過剩，容易引起肥胖 ，加速衰老，引發心腦血管疾病。所以八分飽才有利於健康。

感冒了喝薑汁可樂？

據報導，可樂是高糖飲料，喝多容易導致齲齒、肥胖和高血糖等，甚至會引發骨質疏鬆；它並沒可緩解感冒的營養物質，即使很多人感覺薑汁可樂對緩解感冒起作用，那也是其中薑的功勞，因薑屬熱性，可以驅寒，對治療風寒感冒有一定作用。

喝牛奶 會使膽固醇增高？

許多人不喝牛奶是因為他們覺得牛奶會使膽固醇增高，而事實並非如此。研究發現，牛奶中所含的膽固醇並不高，而且喝牛奶還有助於減少冠心病和高血壓 病的發生。但不能空腹喝牛奶，因為空腹喝牛奶不利營養的吸收和利用；空腹狀態下胃酸過高，乳酸菌很難存活，降低了牛奶的保健作用。

老母雞補身體最好？

報導說，用老母雞補身體最好，是民間長期流行的說法，然而事實並非如此。飼養多年的老母雞含有過多的雞油，其肌肉彈力纖維減少，結締組織老化，雞肉粗韌，久煮難爛，不易消化吸收。飼養一年的雞，無論煮、燉皆宜，容易煮爛變酥，肉質鮮嫩可口。

多吃醋有好處？

醋不僅能增進食欲，還能保護蔬菜中的維生素C，有利胃腸對維生素C的吸收，且在降血壓、預防流感上也有一定效果。但醋食用過量會灼傷食道、腐蝕胃黏膜，還會軟化骨質，加重骨質疏鬆，導致骨折。

口香糖能健齒？

有些廣告說口香糖能健齒，所以許多人吃了口香糖就不漱口，結果口香糖的糖分就會在口腔中發酵產酸，腐蝕牙齒形成齲齒。另外，口香糖中含有硫化物、防老化劑、增塑劑等添加物，都有一定的毒性，對人體健康不利。

阿司匹靈能抗癌？

有100多年歷史的阿司匹靈除了作為解熱鎮痛抗炎藥，還可用於預防和治療某些心血管疾病。近年，網上流傳一種說法稱阿司匹靈能預防癌症，但專家指出，阿司匹靈有抑制血小板聚集的功能，長期過量服用，可能損害健康甚至危及生命。

維生素就是營養品？

報導稱，很多人把維生素當成保健營養品，殊不知服用維生素也要因人而異。如：感冒病人可適當補充維生素C；常喝酒的人可適當補充維生素B6，可作為預防脂肪肝的輔助成分；喜歡運動的人可適當補充維生素B1和維生素C，以補充由於出汗過多而引起的消耗；處於生長發育期的兒童，因容易缺乏日常膳食中含量很少的維生素D，可適當補充一些。人體對維生素的需求是有定量的，攝入過量的維生素會引起中毒。