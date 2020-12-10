我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

「為川普買下出生屋」募捐 目標300萬、現僅125元

抗病毒 3招增強免疫力

張棋楨
增強免疫力，應多攝取蔬菜水果、豆類、穀類、堅果類及肉類等食物。（本報資料照片）
增強免疫力，應多攝取蔬菜水果、豆類、穀類、堅果類及肉類等食物。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情今年在全球持續延燒，進入秋冬季後，另一波威脅生命的流行性感冒也接踵而來，幸好已有流感疫苗及抗流感病毒藥物對抗流行性感冒。

由於目前無法有效治療抵抗新冠狀病毒感染，是否還有其他方法能夠自保而免於新冠狀病毒的迫害？在以往醫藥不發達的年代，面對各種傳染疾病，人類即靠著本身的抵抗力，也就存活下來。

所謂抵抗力，就是醫學上所說的「免疫力」，當免疫力強時，對外可抵抗微生物如病毒、細菌、黴菌或原蟲感染（即抵抗力），對內可監督或抑制癌細胞的成形或蔓延（即抗癌力）。

想要維護及增加免疫力，建議可以採行以下三方法：

一、改變飲食習慣：

現代人的健康問題不是營養不夠，而是所吸收的營養不符免疫系統的需要，建議可多攝取蔬菜水果、豆類、穀類、堅果類及肉類等增強免疫力食物，這些食物富含各種植化素、維他命、抗氧化物質、酵素及蛋白質；其次要除去會危害免疫系統的任何物質，如大幅度減少烹飪時的用油及高脂肪食物的攝取，也要限制鹽分的攝取和減少過量用糖。

二、適當運動：

經常運動，可增加免疫細胞的活力，有助於清除入侵的病原和對抗體內的癌細胞‧每天至少做半小時的有氧運動，如散步、游泳和騎腳踏車等都是有益免疫功能的運動，平常更要多做規律的深呼吸，可促使血液含氧量增加，保持免疫系統處於最佳狀況。歐美整體療法也證實，東方的太極拳可增進免疫系統，但太強烈的田徑活動，使身體負荷過重，不利於免疫系統。

三、排除壓力，保持輕鬆：

情緒與免疫系統有關聯性，如悲傷的情緒會釋放壓力荷爾蒙，壓抑免疫系統，而開懷大笑會增強免疫力。（文／台北醫學大學附設醫院風濕免疫過敏科主任）     

編輯推薦

免疫力 流感疫苗 癌細胞

上一則

冬天皮膚乾癢 洗澡後別忘「這步驟」鎖住水分

下一則

標靶藥 肺癌治療持久戰

延伸閱讀

守護家人健康 選擇正官庄第一人參品牌酬賓大行動 12/4~12/27

守護家人健康 選擇正官庄第一人參品牌酬賓大行動 12/4~12/27
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
輝瑞今年疫苗出貨量恐少一半 莫德納疫苗免疫力傳佳音

輝瑞今年疫苗出貨量恐少一半 莫德納疫苗免疫力傳佳音
合理膳食／跟著我的餐盤 吃出免疫力

合理膳食／跟著我的餐盤 吃出免疫力

熱門新聞

冬季常見的食補料理中，大多會加入薑、當歸或黃耆等中藥材，作為調養身體之用。（圖：健康醫療網提供）

冬天如何聰明食補？「3注意」特別提醒

2020-12-03 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

冬季室內過敏惡化3原因 免疫學家揭對抗塵蟎小技巧

2020-12-05 01:00
專家表示，熱敷牽引等治療，效果有限，甚至無效。此為示意圖，非新聞相關當事人。（本報資料照片）

痠痛復健 電療熱敷恐做白工

2020-12-08 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

發生過性行為就該注意！ 男性共同防治HPV

2020-12-05 02:00
中國醫藥大學附設醫院內科部副主任兼肺癌團隊負責人夏德椿表示，肺癌早期症狀不明顯易被忽略，約八成患者確診時已是晚期，錯過可手術痊癒的機會。（圖：健康醫療網提供）

下背劇痛、臥床不起 竟是「這種癌」轉移

2020-12-03 00:30
緩解夾擠症候群第一招「旋轉肌袖訓練運動」，取一條彈力帶或有彈性的帶子，手臂自然垂兩側，手肘彎曲90度，腋下夾緊，雙手抓緊彈力帶，雙手肘往外旋轉，20至30下為一組，一天做兩組。可達訓練旋轉肌袖，讓肱骨與肩胛骨配合協調，使手臂往上抬更順暢。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

2020-11-30 06:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >