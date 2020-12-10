抗病毒 3招增強免疫力

增強免疫力，應多攝取蔬菜水果、豆類、穀類、堅果類及肉類等食物。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情今年在全球持續延燒，進入秋冬季後，另一波威脅生命的流行性感冒也接踵而來，幸好已有流感疫苗 及抗流感病毒藥物對抗流行性感冒。

由於目前無法有效治療抵抗新冠狀病毒感染，是否還有其他方法能夠自保而免於新冠狀病毒的迫害？在以往醫藥不發達的年代，面對各種傳染疾病，人類即靠著本身的抵抗力，也就存活下來。

所謂抵抗力，就是醫學上所說的「免疫力 」，當免疫力強時，對外可抵抗微生物如病毒、細菌、黴菌或原蟲感染（即抵抗力），對內可監督或抑制癌細胞 的成形或蔓延（即抗癌力）。

想要維護及增加免疫力，建議可以採行以下三方法：

一、改變飲食習慣：

現代人的健康問題不是營養不夠，而是所吸收的營養不符免疫系統的需要，建議可多攝取蔬菜水果、豆類、穀類、堅果類及肉類等增強免疫力食物，這些食物富含各種植化素、維他命、抗氧化物質、酵素及蛋白質；其次要除去會危害免疫系統的任何物質，如大幅度減少烹飪時的用油及高脂肪食物的攝取，也要限制鹽分的攝取和減少過量用糖。

二、適當運動：

經常運動，可增加免疫細胞的活力，有助於清除入侵的病原和對抗體內的癌細胞‧每天至少做半小時的有氧運動，如散步、游泳和騎腳踏車等都是有益免疫功能的運動，平常更要多做規律的深呼吸，可促使血液含氧量增加，保持免疫系統處於最佳狀況。歐美整體療法也證實，東方的太極拳可增進免疫系統，但太強烈的田徑活動，使身體負荷過重，不利於免疫系統。

三、排除壓力，保持輕鬆：

情緒與免疫系統有關聯性，如悲傷的情緒會釋放壓力荷爾蒙，壓抑免疫系統，而開懷大笑會增強免疫力。（文／台北醫學大學附設醫院風濕免疫過敏科主任）