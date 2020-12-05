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冬季室內過敏惡化3原因 免疫學家揭對抗塵蟎小技巧

健康醫療網／記者林渝樺外電報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

用熱水清除塵蟎，緩解夜間過敏！根據克理夫蘭學中心，過敏和免疫學家Sandra Hong博士表示，如果過敏困擾著你的睡眠，只要對睡眠環境做一些簡單改變就可以幫助你緩解不適，減少過敏原並獲得更好的休息，以下為博士列舉三項惡化過敏的原因，掌握技巧有效遠離過敏原。

室內過敏惡化3原因 掌握技巧用熱水殺菌

1. 塵蟎：塵蟎和其他過敏原容易藏匿在枕頭、床墊、地毯的纖維中，導致過敏的朋友們整晚都睡不好，Sandra博士建議試著使用除濕機將臥室的濕度保持在50％以下，牠們會自然脫水死亡，並定期用熱水（超過54度C）清洗床單、絨毛娃娃以殺死新的塵蟎過敏原。此外盡量避免在臥室內使用地毯，可以將布窗簾改為百葉窗，就不易累積過多的灰塵。

2. 器皿：黴菌喜歡溫暖潮濕的地方，居家環境有發霉的地方一定要及時處理。Sandra博士說，黴菌是寄生的，微小的真菌含有孢子會像花粉一樣漂浮在空氣中，可能會對呼吸道構成影響，建議定期使用漂白劑清洗家中廚房或浴室，以保持環境乾燥和乾淨，清理孳生黴菌的物品。

3. 寵物：寵物在寒冷的月份傾向於與主人一起待在室內，但牠們需要自己的睡眠空間。如果你會過敏的話，除了大量使用吸塵器外，Sandra博士提醒要禁止寵物進入臥室內，甚至不讓牠們與你睡在同一張床上，將其放在沒有地毯的地方，以減少空氣中寵物皮屑的數量。每週為寵物洗澡，讓睡眠空間清潔，才不會整夜都在過敏的表面上睡覺。

參考資料：

3 Reasons Why Your Indoor Allergies Are Worse in the Winter

What’s Hiding in Your Dirty Pillows and Upholstery?

【延伸閱讀】

 台灣捐血率世界第一！　醫推「國血國用」籲各界響應

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48315/

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