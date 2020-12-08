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胃食道逆流 調整飲食習慣 還可穴道按摩健胃

江良誠
中醫師建議按摩「足三里穴」，有調整脾胃功效。（圖：南投醫院提供）
中醫師建議按摩「足三里穴」，有調整脾胃功效。（圖：南投醫院提供）

「胃食道逆流」是現代人常見疾病，發作時常有心悸、胸悶症狀，許多人誤以為是感冒或心臟疾病；台灣南投30歲張小姐因感覺頭暈、心悸，醫師檢查心臟無異常，轉介到肝膽腸胃科以消化道內視鏡檢查確認是胃食道逆流引起；台中林太太也因喉嚨卡卡不舒服，以為是感冒，後來確診是腸胃問題。

台灣南投醫院院長洪弘昌說，現代人生活忙碌、壓力大，加上飲食精緻化、吃消夜等不良生活習慣，越來越多人有胃食道逆流問題，典型除了胸口灼熱、胃酸逆流症狀，有時胸痛、吞嚥困難、咽喉有異物感、咳嗽、清喉嚨等，都可能是胃食道逆流作祟。

胃食道逆流除了藥物治療，更需要調整飲食習慣；南投醫院中醫師賴卉蓮說，患者可能與脾胃虛弱、情志影響、飲食不節有關，或許是體質不好、過勞導致脾胃受損，有些因心情鬱悶、易怒傷肝導致氣機阻滯，最多見是飲食不節，偏愛煎炸、黏膩食物，或過飢過飽損傷脾胃。

中醫治療多使用制酸藥物，或以健脾、養胃中藥修復胃黏膜，最重要找出原因對症下藥；如鬱悶加疏肝理氣藥材；飲食過飽或食積者加消食；過食生冷者以溫補脾胃改善，也可按摩內關穴與足三里穴預防保健。

賴卉蓮提醒，生活習慣調整很重要，應保持三餐定時定量、少吃易生痰或促進胃酸分泌食物如柑橘類、番茄、辛香料、碳酸汽水及甜點等、糯米等難消化食物也避免，規律運動外，避免熬夜、抽菸、喝酒、吃消夜等。

賴卉蓮醫師提醒胃食道逆流患者應調整飲食和生活習慣來改善病情。（圖：南投醫院提供）
賴卉蓮醫師提醒胃食道逆流患者應調整飲食和生活習慣來改善病情。（圖：南投醫院提供）

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