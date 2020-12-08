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想要凍齡 4習慣淡化眼紋

劉小川
睡眠不足的眼神，讓人的第一印象是非常糟糕的。（取材自pexels）
睡眠不足的眼神，讓人的第一印象是非常糟糕的。（取材自pexels）

休息是為了走更長遠的路，當然眼睛最好的修復就是睡覺。睡覺不只跟身體息息相關，對皮膚更是有明顯的差別，習慣熬夜的人，肌膚容易看起來暗沉、泛黃等，也會漸漸影響眼周的肌膚。

培養以下4個好習慣，可以有一個安心的好眠之外，讓眼睛也能水汪汪。

1.注重眼睛的保健

這步驟非常簡單也一定有時間做。通常洗澡後就差不多進入要睡眠的狀態，而在洗完澡時，上保養品是最好的眼睛按摩放鬆時刻，搭配著保養品按摩，不僅緩解疲勞還能滋潤眼周肌膚。平時多補充對眼睛有益的保健食品，或原型食物來輔助保養眼睛。

2.眼色與神態

除了補充保健食品及按摩輔助外，最重要的就是「眼神」，是人與人間第一步交流的關鍵，當然要顯得清澈透明。這樣的眼色與神態是需要鍛鍊，但我們不像螢幕上的演員、明星能在任何場合都到位，但也不要在自己的角色之中顯得黯淡無光，往往會給人不好的印象，尤其是「呆滯無神」。

3.別讓眼睛過勞，老得快

眼神憔悴、黑眼圈、眼周細紋多都是顯老的症狀，只要沒睡好、熬夜各種眼周的不好狀態全部出現。所以要看起來嫩齡，首先要把眼睛顧好，才能讓人不顯老。

建議可以在睡前，厚敷眼霜，然後用熱毛巾熱敷大約5至10分鐘，加強眼周肌膚滋潤度，並且達到緩解眼部疲勞的效果。

4.關上燈後別用手機

每個人都是被科技綁架的罪犯，每天從早到晚滑手機的時間，比陪伴家人還長，到了睡前，更以為滑手機看影片是個緩解壓力的方式，其實在較暗的空間內使用手機，會讓眼睛更過度刺激、可能讓我們的近視度數更加深。

所以想要保護好眼睛，千萬記住別在光源不足的地方閱讀、滑手機，這個舉動一點也不文青、也不放鬆喔。

疲勞的眼睛，會使眼周肌膚出現紋路、暗沉，看起來超顯老。（取材自pexels）
疲勞的眼睛，會使眼周肌膚出現紋路、暗沉，看起來超顯老。（取材自pexels）
注重眼睛的保健，才能帶著我們看更多未來。（取材自pexels）
注重眼睛的保健，才能帶著我們看更多未來。（取材自pexels）
千萬別在光源不足的地方閱讀、滑手機，是傷害眼睛的最大元兇。（取材自pexels）
千萬別在光源不足的地方閱讀、滑手機，是傷害眼睛的最大元兇。（取材自pexels）

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