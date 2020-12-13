辦公室3動作 練核心肌群

久坐容易造成腰部脂肪堆積以及腰痠背痛，上班時也可以利用辦公椅做運動，訓練核心肌群。(本報資料照片)

久坐生活讓身體活動量趨進靜態，隨著時間及年齡不斷累積，容易造成腰部脂肪堆積以及腰痠背痛，也影響生活。健康醫療網報導，健身 教練邱緯杰與鍾芯怡提出「辦公室核心肌群訓練」三運動，訓練深層核心肌群，加強核心肌肉 功能性，增加腹部深層肌肉啟動，保持中軸穩定性，改善肩膀僵硬及下背痠痛：

一、「椅子運動」：雙手握住椅子側邊，腹部出力將雙腳向上抬起，可依照自身狀況調整難度（單腳或雙腳離開地面），過程核心用力，大腿不出力。

二、「V-UP」：「椅子運動」進階版，雙手握住椅子側邊，腹部出力將雙腳向上抬高至胸口，過程核心用力維持。

三、「Tuck Hold」：「V-UP」進階版，雙手握住椅子側邊，腹部出力將雙腳向上抬起至伸直，過程核心用力維持。

邱緯杰與鍾芯怡表示，核心肌肉強壯，除了可改善體態緊實小腹，保護脊椎增加身體力量傳導，更可以增加工作持續度及體能表現。

專家建議瘦胖子每周至少進行2次的重量訓練。（本報資料照片）

●5方法提升基礎代謝率

此外，肥胖往往是由於熱量盈餘造成的，如果減肥時每天攝入熱量低於基礎代謝率，是否就不需要運動？39健康網報導，熱量盈餘只是導致發胖的一個因素而已，經常熬夜、內分泌失調等因素都會導致發胖。以下是5個提升基礎代謝率方法：

1.有氧運動

增加運動量肯定會增加新陳代謝，從而提高基礎代謝率。不管運動的質量如何都有效，千萬別小看每天這一點點的運動量，它除了可以幫助你消耗熱量、減輕體重外，更大的好處還是增強體質。健身是每天都必須做的功課，工作繁忙也有定期運動的方法。日常步行就是最佳的運動，不妨利用每天午餐後的休息時間、上下班路上、上下樓梯等進行鍛鍊，有氧運動不一定要滿身大汗，關鍵是提高基礎代謝率，同時還可以幫助消化、預防便祕 。

2.拒絕挨餓

熱量非常低的飲食方式，並不是有效的減肥方法。因為人的體內有一套自動保持正常體重的程序，假如你突然從飲食中減掉1000千卡的熱量，身體的基礎代謝率將自動減緩，因為身體認為你現在正在挨餓。這樣不但不能夠多消耗熱量，反而會影響身體功能的正常運轉，更容易囤積脂肪。

早餐是一日三餐中與基礎代謝率及減肥關係最為密切的一餐。(本報資料照片)

3.早餐要吃

早餐是一日三餐中與基礎代謝率及減肥關係最為密切的一餐。多項研究表明，吃早餐比不吃早餐更容易減肥。這是因為人在睡眠時，新陳代謝率很低，當我們開始再進食時，代謝速度隨著恢復加快。所以，越早吃早餐將意味著你的身體越早開始燃燒熱量，早餐是新陳代謝的啟動器。

4.少量多餐

少量多餐和一日三頓的大餐相比，能避免大餐的過多熱量化成脂肪，更能保持旺盛的新陳代謝水平。兩餐之間盡量保持在2～3小時之內不超過4小時，以免飢餓後過度進食。同時要保證每餐必須有蛋白質食物，因為它是新陳代謝的增強劑。

睡眠充足，才會有更好的代謝能力。(本報資料照片)

5.充足睡眠

睡眠時間是身體器官休息排毒的時間。睡眠不足身體器官的功能不能完全發揮，代謝能力也會減弱。保證每天晚上有至少7-8小時的睡眠時間，才會有更好的代謝能力。(本文由「健康醫療網」提供)