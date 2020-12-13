「瘦胖子」更易罹病 6方法辨別

瑜伽。(本報資料照片)

有些人看起來很瘦，但體脂肪並不低。研究顯示，熟齡成人即使BMI正常，但只要體脂偏高，仍然有較高的心血管疾病風險。還有一份研究指出，BMI正常、但高體脂肪的人，罹患新陳代謝疾病甚至因此死亡的風險，比任何其他族群都還要高。

這種從外表看不出來的肥胖 ，到底該怎麼辨別？其實有一些訣竅。39健康網報導，減重管理專家克蘭建議，可以檢視體型及生活型態，如果以下列出的狀況，你中了好幾項，甚至全部都有，最好進行一次健康檢查：

瘦胖子從運動、飲食，生活作息著手，有望提升健康。(本報資料照片)

1、高中的體育課之後，就不曾再進行重量訓練。

2、常想吃甜的東西，或有腦霧的狀況，例如常感到疲倦、活力低落、注意力不集中，或是記憶力不佳。

3、蛋白質攝取不足。

4、蘋果型身材、中廣身材，也就是四肢較瘦，但腹部贅肉特別多。

5、日常飲食含有過量的碳水化合物、人工甜味劑、糖，或是加工食品。

6、適度運動後感到頭昏眼花。

如果你已經是個瘦胖子，也別慌，據報導，參考以下方式，從運動、飲食，生活作息著手，有望提升健康：

1、練肌肉

瘦胖子不用減重，而是要減脂，減脂的第一步就是練肌肉。因為肌肉是提升身體基礎代謝率的重要關鍵，身體每增加1公斤的肌肉，每天就會多燃燒60卡熱量。另外糖分最好能以肝醣形式存放在肌肉中，所以如果肌肉太少，身體裡的糖分容易跑進血管，形成高血糖。

目前多半建議每周至少進行兩次的重量訓練，可適自身狀況調整。理想的體脂肪率方面，建議成年男性的體脂肪率應介於17-23%、女性則是20-27%，男性超過25%、女性超過30%就算肥胖。

「瘦胖子」飲食要均衡。(本報資料照片)

2. 均衡飲食

很多瘦胖子因為不忌口，糖分都吃得太多。除了減少糖分，也要均衡攝取蛋白質、優質油脂、蔬菜、澱粉。但要盡量避開麵包、洋芋片等精緻澱粉和加工食品。

3.放鬆與睡眠

壓力也是血壓飆高的原因之一。如果你已經有高血壓 的情況，可以試試瑜伽、冥想來幫助放鬆，同時盡量睡飽6～8小時，讓身體充分休息與修復。