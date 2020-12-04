慢性心臟疾病擾人 正確保養觀念救你一命

(取材自健康醫療網)

由於人口老化加上生活型態逐漸西化的影響，心臟相關的疾病已經成為台灣 人主要的健康危機之一。「心臟病」是一個廣義的俗稱，裡面包含心臟本身的疾病、動脈相關疾病以及靜脈相關疾病等。其中心臟相關疾病又以冠狀動脈的堵塞最為常見，也就是常說的「心肌梗塞」。

冠狀動脈問題 可能危及生命

振興醫院心血管內科曹殿萍主任分享，有名男性患者，每到下午時間就會昏倒，到醫院做了各種檢查卻查不到原因。最後到了振興醫院心血管內科做檢查，才發現心臟的冠狀動脈有堵塞，讓控制心跳的心肌缺血，血液供給不足造成時常昏倒的情形，還好最後經過放置支架，解決了冠狀動脈缺血造成的問題。曹殿萍主任說，若是再拖久一點，可能就不只是昏倒而已，而是會造成永久性的心肌損傷，危及性命。

不良生活習慣 讓心血管疾病 找上門

心臟方面的問題通常來自於不良的生活型態，抽菸以及高血壓 是最大的兩個危險因子，糖尿病、高血脂、壓力以及熬夜等也是造成心血管系統產生病變的原因之一。曹殿萍主任建議，平時養成測量心跳血壓的好習慣，能將發生心臟疾病的風險降低。另外可以搭配定期的健康檢查，找出自己身體的問題，才能預防心血管的問題找上你。

保護心臟 從日常生活做起

除了透過藥物與手術來預防心血管疾病，保養心臟還可以從運動以及飲食下手。曹殿萍主任分享，運動上盡量選擇固定的有氧運動，每周三次持續30分鐘以上並且心跳超過一分鐘130下，也就是所謂的運動333，就能保養心血管系統。另外在飲食上除了避免高鹽高油高糖的食物，也可以多吃一些健康的食物，像是可以吃一些富含不飽和脂肪酸的杏仁果、核桃、酪梨等食物，以及藍莓、草莓、覆盆子等富含抗氧化物的漿果來保護心血管系統。曹殿萍主任更提到，也可以吃一些適量的黑巧克力，因為濃度60%以上的黑巧克力，對心臟血管系統也有保護作用。功臣是巧克力中的類黃酮（Flavonoids），具有抗氧化、抗凝血和抗發炎的特性，能減少體內壞膽固醇濃度、降低血壓、提升心臟功能，預防中風及心血管疾病發生。

定期檢查 才能防患未然

有時心臟疾病的危險因子是無法避免的，像是遺傳性的疾病或是老化帶來的心臟衰退，只能透過保護心血管的生活型態來做預防。最重要的是監控自己的血壓狀況，並且定期健康檢查來確保這些危險因子沒有造成更多的危害。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48309/

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