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過度用眼「看糊了」 當心早發性老花眼

陳雨鑫
預防老花眼上門，最簡單的方式，一是避免長時間、近距離用眼，無論是使用3C或閱讀，至少要距離35公分。 （取材自pixabay）
預防老花眼上門，最簡單的方式，一是避免長時間、近距離用眼，無論是使用3C或閱讀，至少要距離35公分。 （取材自pixabay）

年約30歲的IC設計公司製圖工程師，每天都必須要近距離畫設計圖，某天起床，房內景色糊成一團，他嚇得趕緊叫救護車送他就醫。

醫師告知，原來是他的睫狀肌被操壞了，過度用眼，睫狀肌嚴重緊繃，即使睡覺休息也未能舒緩，醫師指出，這是典型的早發性老花眼的症狀。

台灣三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文表示，3C產品已與日常生活密不可分，過度用眼帶來的副作用非常多，如眼中風、黃斑部病變、乾眼症、青光眼、早發性老花眼等，其中早發性老花眼人數近年快速增加。

但呂大文發現，即使民眾已出現早發性老花眼的症狀，大多不明顯，就診率低，除非症狀嚴重才可能主動就醫，否則都是因為其他眼疾就醫時才被發現。

呂大文表示，他收治過最年輕的早發性老花眼的患者，大約20多歲，近兩年30多歲患者變多，除了過度使用3C以外，還有個原因是，很多年輕人都有在服用抗焦慮等神經紓緩的藥物，這類藥物會刺激副交感神經，使瞳孔放大，長期也可能造成老花眼提前出現。

呂大文表示，老花眼指睫狀肌功能或水晶體調節功能退化，使民眾看近物時，視力變差，有些民眾原本就有近視，看近時本來就會有些吃力。他提醒，若戴著近視眼鏡，看近物時必須要眯眯眼，或要在光線強的地方才能看得更清楚，就可能是老花眼的症狀。

預防老花眼上門，最簡單的方式，一是避免長時間、近距離用眼，無論是使用3C或閱讀，至少要距離35公分，3C產品得距離更遠，二是長期服用神經紓緩藥物，要注意視力變化，三是長時間用眼後，應做至少3分鐘看遠看近的視力運動，舒緩睫狀肌，四多吃魚油，五為雙眼緊繃時可透過熱敷改善。

呂大文表示，若不幸老花眼提前上門，近視、老花同時存在，建議應該愈早配戴多焦點眼鏡，愈能避免多焦點帶來的暈眩感，若是60歲才學著配戴，學習上恐會出現障礙，沒辦法及早適應，另也呼籲已經出現老花症狀的民眾，應儘速就診，透過治療改善。

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