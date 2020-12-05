我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破130萬 喬治亞州逼近50萬

創歷史新高！喬丹、歐巴馬的實戰球衣拍出天價

乳糖不耐不能喝牛奶…吃這些也能「補鈣」

鄭維真
營養師指出，乳糖不耐症的民眾不能喝牛奶補鈣，可選擇食用芝麻、優格、小魚乾等食物。（圖：台南市立醫院提供）
營養師指出，乳糖不耐症的民眾不能喝牛奶補鈣，可選擇食用芝麻、優格、小魚乾等食物。（圖：台南市立醫院提供）

台灣國民健康署建議成人每天鈣質攝取量為1000毫克，但調查顯示，成年人鈣攝取不足率達8成以上。台南市立醫院鄭婉苓營養師表示，面對沒有明顯症狀的骨質疏鬆症，應補充鈣質養出好骨力及早預防骨質流失，但常遇到有乳糖不耐症的民眾，苦惱不能喝牛奶要怎麼補鈣，其實芝麻、優格、小魚乾等食物也能提供鈣質，協助保有好骨本。

鄭婉苓指出，骨質密度在年過30歲後，會隨著時間一點一滴流失，鈣質不僅攸關骨質密度，也對於神經、內分泌、免疫、消化、循環等各種生理機能扮演重要角色。

醫師表示，高鈣食物中以乳製品最易取得，一杯牛奶240c.c.就有240毫克的鈣質，每天早晚一杯牛奶，就能滿足一天將近一半的鈣需求。

有乳糖不耐症的民眾可選擇優酪乳、優格或起士取代，除了乳製品，黑芝麻、小魚乾、海帶等天然食物，也都是很好的鈣質攝取來源。黑芝麻8公克約2茶匙，含有116毫克鈣質，小魚乾10公克約免洗湯匙兩匙，就含有221毫克鈣質，搭配富含維生素C的食物，如甜椒、青花菜、芭樂、奇異果，可促進鈣質吸收。

另外，維生素D除了促進鈣質吸收也能協調鈣磷平衡，維護骨骼功能，曬太陽是最簡單獲取維生素D的方式，每天日曬15分鐘，有助於體內維生素D濃度的維持。鄭婉苓建議，適度日曬再加上富含維生素D的食物，如乾香菇、秋刀魚、蛋黃等都是獲取維生素D的好方法。

鄭婉苓提醒，攝取優質蛋白質能幫助建構肌肉，雞蛋、豆腐、肉類都不可缺少，並且搭配負重運動，如跳繩、慢跑，增加肌力強度與骨質密度，可預防肌少症減少跌倒及骨折的風險。

醫師說，拿鐵咖啡雖加了牛奶，但牛奶中的鈣質會與咖啡所含的草酸結合，進而排出體外，降低鈣質吸收，建議可先喝黑咖啡，至少間隔半小時後，再喝牛奶，才能真正補到鈣，但要避免攝取過量的咖啡因，才能擁有好骨力。

編輯推薦

牛奶 咖啡 台灣

上一則

B肝患者每周抽3公升腹水！ 醫籲：肝硬化者切勿停藥

下一則

「做人」半年沒懷孕… 先查子宮、輸卵管

延伸閱讀

乳糖不耐症不能喝牛奶？吃這些也能補鈣

乳糖不耐症不能喝牛奶？吃這些也能補鈣
牛奶卡車翻倒牛奶流淌 高速公路受阻

牛奶卡車翻倒牛奶流淌 高速公路受阻
白粥牛奶非萬能 5招緩解胃疾

白粥牛奶非萬能 5招緩解胃疾
偷自行車的人（四）

偷自行車的人（四）

熱門新聞

緩解夾擠症候群第一招「旋轉肌袖訓練運動」，取一條彈力帶或有彈性的帶子，手臂自然垂兩側，手肘彎曲90度，腋下夾緊，雙手抓緊彈力帶，雙手肘往外旋轉，20至30下為一組，一天做兩組。可達訓練旋轉肌袖，讓肱骨與肩胛骨配合協調，使手臂往上抬更順暢。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

2020-11-30 06:24
圖片來源 ／健康醫療網

骨鬆「痛得要命」才知大條了！醫師提三大症狀預防

2020-12-01 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

膝蓋好痛！骨科醫師教你伸展預防

2020-12-01 02:00
冬季常見的食補料理中，大多會加入薑、當歸或黃耆等中藥材，作為調養身體之用。（圖：健康醫療網提供）

冬天如何聰明食補？「3注意」特別提醒

2020-12-03 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

長期清粥配小菜 當心肌少症

2020-11-28 01:00
預防呼吸道感染的疫苗施打都相當方便且安全，蘇主任鼓勵民眾超前部署，保護自己也保護家人。（圖：健康醫療網提供）

新冠、流感來勢洶洶 別忘了還有「它」是高傳染疾病

2020-12-02 01:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布

漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布
外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」
紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐約州新冠單日確診破萬

紐約州新冠單日確診破萬