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膝蓋好痛！骨科醫師教你伸展預防

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

許多人在走路或運動時都有膝蓋痛的困擾，來看看應該採取什麼的措施吧！日本骨科、運動醫生伊藤實佐子表示，中老年民眾如果在運動時膝蓋痛，是因為膝蓋軟骨流失，導致骨關節炎，許多人在運動中或運動後都有膝蓋痛的情況，若是3、40歲的民眾有這樣的困擾，可能是運動時給膝蓋太大的負擔，造成半月板損傷。

容易膝蓋痛 你的膝蓋四周肌肉緊繃嗎？

伊藤實佐子指出，容易膝蓋痛的中老年球友，共同的特徵是膝蓋周圍的肌肉很緊繃，背部的可動範圍較小，背部肌肉也比較僵硬。背部太僵硬就沒辦法順暢地轉動身體，也會為膝蓋周遭帶來很大的負擔。要預防膝蓋疼痛和恢復膝蓋的健康，必須做好軀幹和髖關節周邊的照護。例如打高爾夫，她建議民眾在運動前舉起兩隻手臂把球桿舉起來，接著轉動腰部，伸展軀幹和髖關節周圍。

除此之外，她更推薦在日常生活中就能進行的伸展運動，做法是在身體維持直立的情況下，單腳從膝蓋的位置向後彎曲，用單手抓住這隻腳的腳踝，藉此伸展大腿表面的肌肉，因為有做到伸展大腿肌肉，所以能減少膝蓋的負荷。還有，在運動時中配戴包覆大腿的護具也能舒緩膝蓋疼痛。

確實學習預防對策 戰勝膝蓋疼痛

1.單腳向後彎單手抓住腳踝

單腳向後彎曲，維持膝蓋不會感受到疼痛的程度來伸展大腿的肌肉，放鬆表面肌肉能有效預防膝蓋疼痛。

2.活動大腿的肌肉

將毛巾墊在膝蓋下方，大腿用力，將膝蓋骨往下壓，鍛鍊膝蓋周圍的肌肉，就能預防膝蓋疼痛。

兩隻手臂拿著球桿往上舉轉動身體，就能減少腰部歪斜的程度，提升背部的柔軟度也是緩解膝蓋疼痛的對策。

●伊藤實佐子 醫師

Itou Misako

骨科、運動醫生。1996年畢業於東京女子醫科大學醫學系，曾任職東京女子醫科大學醫院，目前為THE WELLNESS CLINIC GINZA beauty&sports院長。

資料來源：https://www.albagolf.com.tw/zh-tw/

（文章授權提供／ALBA 阿路巴高爾夫雜誌）

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48263/

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