常上社群媒體？你需要休息的8跡象 充電恢復身心健康

圖片來源 ／健康醫療網

社群媒體 已成為現代人不可分割的一部份，它可以帶來積極和正面影響，也可能成為抑鬱、孤獨、焦慮和自卑的背後推手。對部分人來說，社群媒體儼然變成了與他人比較的平台，有時不小心受到過量的刺激，反而帶來了更多身心的傷害。根據克里夫蘭醫學中心，行為健康治療師Jane Pernotto Ehrman教你如何與社群媒體保持健康的關係，有8個跡象表明您可能需要休息一下了。

社群媒體時間減少 可增強幸福感

根據克里夫蘭醫學中心，每天將社群媒體的使用時間限制在30分鐘以下可以增強心理健康和幸福感，這似乎是難以達成的目標，但參與這項研究的受試者說，「當減少使用社交媒體上時，確實減少抑鬱和孤獨感。」不可否認的是，社交媒體可以帶來積極和正面影響，但也可能成為抑鬱、孤獨、焦慮和自卑的背後推手，如何與社交媒體保持健康的關係是一件重要的事情。

陷入虛擬比較世界 建立界限稍作休息

Ehrman專家說，「當我們正在對網上資訊內容進行評斷和比較時，人們可能很難看清世界的真貌，因此沒有辦法落實在自己的生活裡，取而代之的是一種虛擬世界。」Ehrman對此表示，遠離社交媒體是一種幫助了解現實的好方法，當你練習建立社群媒體界限時，不代表要永遠冷漠，你可以自行定義使用社群媒體的時間長短和內容，比如想離開社群媒體平台一個月，或只想每天減少30分鐘使用手機 時間，甚至是更有確切目的擅用社群媒體，都可以充電恢復身心健康。

8個需要休息的跡象 保持身心健康

1.不能停止與他人比較，也許該休息一下了

2.不能意識到自己沉迷於社群媒體，表明已經過於專心

3.不能對看到的內容心平氣和，容易感到憤怒或壓力

4.不用社群媒體感到非常焦慮

5.不能停止滑手機

6.不能在參與活動過程放下手機，除非發布有關的圖片

7.不能不碰手機，起床睡前第一件事情就是要檢查手機

8.不再認為社群媒體有趣快樂了，不妨可以決定離開

參考資料：8 Signs You Need to Take a Break From Social Media

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48241/

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