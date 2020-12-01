我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

感恩節後「50州同爆天災」新冠住院達9.3萬人

常上社群媒體？你需要休息的8跡象 充電恢復身心健康

健康醫療網／記者林渝樺報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

社群媒體已成為現代人不可分割的一部份，它可以帶來積極和正面影響，也可能成為抑鬱、孤獨、焦慮和自卑的背後推手。對部分人來說，社群媒體儼然變成了與他人比較的平台，有時不小心受到過量的刺激，反而帶來了更多身心的傷害。根據克里夫蘭醫學中心，行為健康治療師Jane Pernotto Ehrman教你如何與社群媒體保持健康的關係，有8個跡象表明您可能需要休息一下了。

社群媒體時間減少 可增強幸福感

根據克里夫蘭醫學中心，每天將社群媒體的使用時間限制在30分鐘以下可以增強心理健康和幸福感，這似乎是難以達成的目標，但參與這項研究的受試者說，「當減少使用社交媒體上時，確實減少抑鬱和孤獨感。」不可否認的是，社交媒體可以帶來積極和正面影響，但也可能成為抑鬱、孤獨、焦慮和自卑的背後推手，如何與社交媒體保持健康的關係是一件重要的事情。

陷入虛擬比較世界 建立界限稍作休息

Ehrman專家說，「當我們正在對網上資訊內容進行評斷和比較時，人們可能很難看清世界的真貌，因此沒有辦法落實在自己的生活裡，取而代之的是一種虛擬世界。」Ehrman對此表示，遠離社交媒體是一種幫助了解現實的好方法，當你練習建立社群媒體界限時，不代表要永遠冷漠，你可以自行定義使用社群媒體的時間長短和內容，比如想離開社群媒體平台一個月，或只想每天減少30分鐘使用手機時間，甚至是更有確切目的擅用社群媒體，都可以充電恢復身心健康。

8個需要休息的跡象 保持身心健康

1.不能停止與他人比較，也許該休息一下了

2.不能意識到自己沉迷於社群媒體，表明已經過於專心

3.不能對看到的內容心平氣和，容易感到憤怒或壓力

4.不用社群媒體感到非常焦慮

5.不能停止滑手機

6.不能在參與活動過程放下手機，除非發布有關的圖片

7.不能不碰手機，起床睡前第一件事情就是要檢查手機

8.不再認為社群媒體有趣快樂了，不妨可以決定離開

參考資料：8 Signs You Need to Take a Break From Social Media

【延伸閱讀】

淺談三大類血管疾病 心臟血管外科醫師教你預防　遠離國人第二號殺手

降血脂藥停藥率高達50% 醫師憂增加心肌梗塞風險

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48241/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48241/更多健康資訊

編輯推薦

社群媒體 手機

上一則

更年期來襲！善選荷爾蒙替代療法 不增乳癌風險

下一則

骨鬆「痛得要命」才知大條了！醫師提三大症狀預防

延伸閱讀

洛縣發起「聯合抵制仇恨犯罪周」

洛縣發起「聯合抵制仇恨犯罪周」
英國服飾品牌黑五下殺到0.1折 遭質疑壓榨員工

英國服飾品牌黑五下殺到0.1折 遭質疑壓榨員工
受夠淪為笑柄 奧地利Fucking村元旦更名迎新生

受夠淪為笑柄 奧地利Fucking村元旦更名迎新生
冰桶挑戰共同發起人死於漸凍症 享年37歲

冰桶挑戰共同發起人死於漸凍症 享年37歲

熱門新聞

緩解夾擠症候群第一招「旋轉肌袖訓練運動」，取一條彈力帶或有彈性的帶子，手臂自然垂兩側，手肘彎曲90度，腋下夾緊，雙手抓緊彈力帶，雙手肘往外旋轉，20至30下為一組，一天做兩組。可達訓練旋轉肌袖，讓肱骨與肩胛骨配合協調，使手臂往上抬更順暢。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

2020-11-30 06:24
每年10月15日至12月7日，是紅藍卡即聯邦醫療保險（Medicare）年度開放登記期。（官網）

瞭解紅藍卡優勢計畫

2020-11-24 09:04
(取材自健康醫療網)

控糖早「胰」步 有效搶救胰臟功能

2020-11-26 01:15
(取材自健康醫療網)

乳癌腫瘤9公分！她靠口服藥物治療 轉移癌細胞都消失

2020-11-26 01:40
圖片來源 ／健康醫療網

長期清粥配小菜 當心肌少症

2020-11-28 01:00
堅果被視為適量食用有益健康的好油脂。（路透）

吃好油比不吃油重要 營養師教你怎麼選

2020-11-25 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你
燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光
謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到
謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外
女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌