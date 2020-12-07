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30年來靠戳鼻孔才能打噴嚏！鼻子沒事是頸椎有問題

趙容萱
游姓病患（左）示範多年來利用小樹枝刺激鼻腔來打噴嚏，他感謝醫師邵國寧（右）醫治，讓他可以暢快呼吸。(記者趙容萱／攝影)
游姓病患（左）示範多年來利用小樹枝刺激鼻腔來打噴嚏，他感謝醫師邵國寧（右）醫治，讓他可以暢快呼吸。(記者趙容萱／攝影)

台灣64歲游姓男子30多年來飽受胸悶、呼吸不順之苦，更慘的是無法打噴嚏，多次就醫仍無法改善，只好採「手動式」暢通呼吸道，每隔3到4小時拿小樹枝刺激鼻腔打噴嚏，常因此造成鼻腔流血、發炎，苦不堪言；男子向台中林新醫院求診，醫師查出是頸椎椎間盤嚴重突出壓迫脊髓神經所致，經人工椎間盤置換手術，才讓他能暢快呼吸。

林新醫院神經外科主任邵國寧說，患者求診時，主訴胸悶、呼吸不順、無法打噴嚏，也出現雙手麻木、頸部僵硬、肩膀疼痛等問題，研判患者年輕時專職粗重的工作，致脊髓神經受壓迫所致，經檢查發現患者第3到6節頸椎椎間盤嚴重突出，壓迫脊髓神經，才會併發胸悶、呼吸不順等自律神經失調症狀。

游姓病患說，他接受了人工椎間盤置換手術，術後不到兩周，呼吸不順的情況獲緩解，原本雙手麻木、肩頸僵硬問題也消失了，現在呼吸道通暢了，暢通呼吸道的小樹枝也派不上用場了。

邵國寧表示，頸椎椎間盤凸出壓迫脊髓神經的患者，臨床症狀主要以頸痛、手麻、無力等神經壓迫症狀為主，其中有20%可能會伴隨頭昏、耳鳴、胸悶、消化不良等自律神經失調問題，像游姓病患主訴胸悶、呼吸不順相當少見。

邵國寧提醒，現代人生活壓力大，自律神經失調已是文明人常見病症，如發現頸肩疼痛、手腳麻木無力、伴隨胸悶、呼吸困難等症狀，應就醫檢查找出病因早期發現早期治療，才能恢復良好生活品質。

醫師邵國寧說明，游姓病患多年必須利用小樹枝刺激鼻腔來打噴嚏，查出是頸椎椎間盤嚴重...
醫師邵國寧說明，游姓病患多年必須利用小樹枝刺激鼻腔來打噴嚏，查出是頸椎椎間盤嚴重突出壓迫脊髓神經所致。(記者趙容萱／攝影)

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