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屁股痛、坐立難安？原來是「彈響髖」惹禍

陳斯穎
黃鼎鈞建議可透過伸展髂脛束的方式，來預防惡化，可以躺著坐，也可以坐著做，將膝蓋往對側拉，尤其是久坐或久站之後，或者運動之前當作熱身動作，都可以預防惡化至彈響髖。(圖：台大醫院竹東分院提供)
黃鼎鈞建議可透過伸展髂脛束的方式，來預防惡化，可以躺著坐，也可以坐著做，將膝蓋往對側拉，尤其是久坐或久站之後，或者運動之前當作熱身動作，都可以預防惡化至彈響髖。(圖：台大醫院竹東分院提供)

台灣一名55歲陳姓婦人長期屁股側邊緊繃疼痛，坐著、站著都疼痛，無法跨大步，走路越來越慢，姿勢改變都需要旁人輔助，晚上睡覺翻身都會被痛醒，求醫後被當作坐骨神經痛，但開刀後仍未改善，甚至越來越嚴重，經人介紹至台大醫院竹東分院骨科求診，才發現是「彈響髖」，經初步解套注射無法緩解後，接受髖關節鏡微創手術，術後隔天緊繃大幅改善，走路也變順了，很快就恢復正常的工作與生活。

台大竹東分院骨科醫師黃鼎鈞表示，「彈響髖」是嚴重的髂脛束筋膜天生過緊或受傷後攣縮變緊，一般在腳從外八變成內八的時候，大腿骨的骨突點會跟筋膜接觸，就像彈吉他在撩撥吉他的弦一般，患者筋膜很像鋼索一樣，每次撩撥就會發出聲響、震動與疼痛。

治療彈響髖可透過2個半公分的傷口，以髖關節鏡進行微創手術，將過緊的筋膜放鬆，術後隔天就可以明顯改善，不影響走路，恢復相當快速。

黃鼎鈞也說，在大腿外側的彈響髖又稱「外彈響髖」，大腿內側鼠蹊部的彈響髖稱為「內彈響髖」，以往做人工髖關節的患者，最苦惱鼠蹊部會隨著動作產生疼痛，很怕整個人工關節要重換而不敢求醫，現在可透過髖關節鏡微創手術治療，不需重換人工關節。

黃鼎鈞指出，現代人一坐就是一整天，常常屁股深處都有說不出的痠痛，又不知道如何舒展，其實一般民眾當有屁股側邊緊繃疼痛的時候，可以觀察自己側躺屈膝，如果雙膝合攏屁股側邊會痛甚至難以合攏，或者越來越難以翹二郎腿，都有可能是彈響髖的初期。

他建議可透過伸展髂脛束的方式，來預防惡化，可以躺著坐，也可以坐著做，將膝蓋往對側拉，尤其是久坐或久站之後，或者運動之前當作熱身動作，都可以預防惡化至彈響髖。

台大竹東分院骨科醫師黃鼎鈞表示，「彈響髖」是嚴重的髂脛束筋膜天生過緊或受傷後攣縮...
台大竹東分院骨科醫師黃鼎鈞表示，「彈響髖」是嚴重的髂脛束筋膜天生過緊或受傷後攣縮變緊。(圖：台大醫院竹東分院提供)

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