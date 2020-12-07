類風濕性關節炎 醫師：把握前六個月黃金治療期

類風濕性關節炎患者，當心愈睡愈累。(本報資料照片)

肌肉關節痠痛、僵硬多休息，當心可能愈睡愈累。醫師指出，類風濕性關節炎患者經常會出現晨僵症狀，早上起床困難，甚至爬不起來，以為不下床繼續睡覺休息有助緩解卻是錯誤迷思，反而會愈休息愈累，建議多走動、外出曬太陽更有益。

日前由聯合報、台灣 胸腔暨重症加護醫學會、中華民國風濕病醫學會、中華民國風溼性關節之友協會共同舉辦「認識失控的肺纖維化─線上論壇暨自體免疫病友講座」，邀請名醫、病友分享自體免疫病引發的肺纖維化共病，呼籲患者及早發現症狀進行治療，延緩惡化。

根據統計，類風濕性關節炎好發於30至50歲女性，台灣振興醫院過敏免疫風濕科主任李信興表示，類風濕性關節炎是一種慢性且持續發炎的關節疾病，會造成全身關節疼痛，尤其在早上關節僵硬最為嚴重，致病原因是免疫系統出了問題，開始攻擊關節滑膜及器官，光在美國 就有130萬人罹病。

特別是患者早上起床時容易關節僵硬，有時持續一小時就沒事，但有時卻會持續一整天，不少患者會以為爬不起床要多休息，但實際上卻會愈休息愈累，此時，建議患者更應該多活動、外出走動多曬太陽，反而有助緩解，恢復活力。

李信興說，類風濕性關節炎的治療方式會運用止痛藥、類固醇等藥物，生物製劑的運用則可緩解關節症狀持續及失能，若患者太晚接受治療，受傷的關節無法恢復，恐大幅增加未來失能程度，臨床上延後治療六個月，失能程度竟差上三倍，黃金治療期為前六個月。

尤其關節症狀外，類風濕性關節炎患者也常見內臟器官病變，近來肺部損害造成的間質性肺病也備受關注。患者肺間質周邊會變厚、變硬，形成永久性的疤痕，也就是纖維化，導致氣體無法正常交換，呼吸變困難，長期缺氧將引發肺功能惡化。

根據統計，類風濕性關節炎患者一旦併發肺纖維化，十年存活率僅剩一般患者的一半，建議患者定期進行肺部評估，每半年聽診後背下肺葉、肺功能檢測 ，一年進行一次高解析電腦斷層掃描觀察肺纖維化範圍。