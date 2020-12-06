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中年男性要注意！攝護腺鈣化檢查6方法

綜合整理
男性要好好照顧攝護腺。（Getty Images）
男性要好好照顧攝護腺。（Getty Images）

攝護腺鈣化是男性常見的攝護腺病變之一，多發生於40到60歲，患者會有解尿不順或分叉等症狀。可以是正常生理過程，也可見於某些病理情況。那麼，攝護腺鈣化該如何檢查呢？

99健康網報導，攝護腺主要功能是儲存攝護腺液，可與精子混合成精液。所謂鈣化，在病理學上指局部組織中有鈣鹽沉積，可以是正常生理過程，也可見於某些病理情況。

最新指南顯示，55至69歲男性是否要進行攝護腺癌篩檢，應該自行與醫生諮詢並做決定...
最新指南顯示，55至69歲男性是否要進行攝護腺癌篩檢，應該自行與醫生諮詢並做決定。（亞洲大學附屬醫院提供）

1.肛門指診

經肛門指診是檢查攝護腺的最簡便方法，可以檢查攝護腺的大小、外形、有無壓痛，從而對攝護腺疾病進行初步診斷和篩檢

2.X光檢查

以往攝護腺鈣化的診斷主要依靠X光，但有一定局限性。 X光檢查在攝護腺疾病的診斷中有重要價值。如平片可檢測攝護腺有無鈣化或結石影。

3.CT檢查

這是診斷攝護腺鈣化較可靠的方法，但價格昂貴，不易普及。

4.超音波檢查

超音波操作簡便，無損傷，可重複性強，是目前臨床診斷攝護腺鈣化的首选和常用方法。有經直腸探測法和經恥骨上腹部探測法等方式，可對攝護腺做出準確測量，其誤差不超過5%。對於各種攝護腺疾病均有重要的診斷意義，具有簡便、無創、無損傷、快速等優點。

5.造影

可幫助檢查有無攝護腺增生或攝護腺癌。

6.活檢

攝護腺穿刺活組織檢查，對於確認攝護腺腫塊的性質十分有用，對明確攝護腺腫瘤的組織分型和細胞學特徵幫助極大。

長時間憋尿，會誘發腎功能衰竭。（本報資料照片）
長時間憋尿，會誘發腎功能衰竭。（本報資料照片）

保養2祕訣

1、不能憋尿

膀胱和攝護腺是相鄰的，憋尿會讓膀胱過度充盈會壓迫到攝護腺，從而引起攝護腺的腫大及充血。另外，長時間憋尿會讓尿液倒流，對輸尿管及腎臟帶來一定損傷，甚至會誘發腎功能衰竭。此外，不要長時間待在空調房裡，做好攝護腺的防寒保暖工作，積極預防上呼吸道感染及感冒。

2、性事要節制

頻繁的性生活會讓攝護腺一直處於充血和重傷狀態，從而加重了攝護腺鈣化，尤其是性欲旺盛的青壯年要節制性生活，讓攝護腺得到充分的休息及恢復，每周控制二到三次即可。夏天多喝水，多吃一些新鮮的蔬菜和水果，攝取均衡營養。另外不要長時間坐著，每坐一個小時要站起來活動十分鐘，減少騎自行車的次數，不然會對攝護腺帶來壓迫。

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