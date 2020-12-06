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蔓越莓汁防感染？醫師破解泌尿科7迷思

綜合整理
醫師表示，無法預防泌尿道感染。（本報資料照片）
醫師表示，無法預防泌尿道感染。（本報資料照片）

你有泌尿科的難言之隱嗎？健康醫療網報導，網路上資訊紛飛，可是到底怎麼吃、怎麼擦才能真正有效預防感染呢？台灣花蓮慈濟醫院泌尿部張嘉峰醫師表示，建立正確的觀念才能有效預防泌尿道感染，否則會讓問題更嚴重，張嘉峰醫師整理以下七大常見的泌尿科迷思，提供給民眾參考。

迷思一：腎結石的人要減少攝取鈣質嗎？

不用！醫師表示，腎結石的人要「正常」攝取鈣質，才能預防腎結石的發生。許多民眾誤以為鈣質是造成腎結石的原因之一，因此不敢補充鈣質。醫師分析，如果平常沒有攝取足夠的鈣質，草酸容易吸收累積在身體中，反而導致結石生成。「草酸鈣」是草酸和鈣組成，是腎結石最常見的結晶成分之一，當正常食物經過腸胃道系統分解代謝成草酸，如有補充鈣質就能將草酸結合起來，隨糞便一起排出體外，所以腎結石患者不用減少鈣質的攝取。

迷思二：有結石的人要多喝啤酒讓結石排出來嗎？

不能！醫師表示，啤酒富含尿酸，多喝啤酒反而會造成尿酸的結晶，久而久之形成尿酸結石，有結石患者應「減少喝啤酒」，另啤酒上層白色泡泡也是造成尿液酸化、形成尿路結石原因之一，提醒腎結石患者，盡量避免汽水、可樂等高碳酸飲料，以免讓尿液酸化，增加結石機率。

迷思三：避免泌尿道感染要喝蔓越莓汁？

不對！醫師表示，喝蔓越莓汁無法預防泌尿道感染，蔓越莓汁含有太多糖分，目前臨床上沒有證實能有效預防感染，或許過去在動物實驗可以減少泌尿道感染，但在人體實驗尚無有利證據能佐證支持此論點。

迷思四：女性泌尿道感染，需要常常清洗會陰？

不用！許多女性以為大腸桿菌一定是沒有清潔造成的，張醫師解釋，大腸桿菌是最常出現在泌尿道感染的細菌，即使沒有糞便也會出現在泌尿系統，提醒女性朋友不用特意買清潔液來預防泌尿道感染，因為陰道周邊有乳酸菌形成酸性的系統，自動保護陰部，如果過度清潔液反而會殺死好菌，讓陰部呈現鹼性，反而有害的細菌易入侵，因此常常清潔並沒有辦法改善泌尿道感染的情況，若有症狀應請醫師評估。

迷思五：性行為後，一定要趕快把尿排乾淨嗎？

不對！許多民眾誤以為把尿排空才不會細菌感染，醫師提到，性行為完後，陰道、尿道周邊環境會改變，容易把外界細菌帶到陰道周邊去，此時排尿會把細菌帶往膀胱裡造成細菌感染，如果沒有尿意不用特別排尿，只要性行為前先將尿液排空，才是正確預防泌尿道感染的方法。

迷思六：小朋友包皮過長要趕快割？

不用！醫師表示，小朋友的包皮過長只要沒有發炎不用割除，如果有反覆性的發炎，經醫師評估後才考慮包皮手術。一般建議在青春期過後，若有包皮過長、包皮過緊的情況才考慮割包皮。

迷思七：小男孩包皮要天天翻開來洗嗎？

不要！醫師提醒，青春期之前小朋友包皮與龜頭相黏，如果刻意拉扯反而容易造成受傷，民眾清潔時，不用刻意翻開整個包皮來清洗，反而容易造成正常細菌被損壞引起發炎。發現白色小硬塊時，只需要以清水稍加清潔即可，不需要特別用肥皂翻開清洗。

喝啤酒並不能讓結石排出來。（本報資料照片）
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