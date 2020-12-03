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愛囤物屬強迫症 得靠藥物治療

楊雅棠
民進黨立委高嘉瑜自稱有「囤物症」。（取材自臉書）
民進黨立委高嘉瑜自稱有「囤物症」。（取材自臉書）

台灣民進黨立委高嘉瑜近期因自稱租屋卻擁房，引發爭議，前晚為澄清還貼租屋照，未料屋內衣物堆積如山、枕頭泛黃，又引起熱烈討論，而她在澄清文中則自嘲是「囤物症」。對此，台灣三總精神科主治醫師楊聰財表示，囤物症是強迫症的一種，需靠藥物、認知行為治療等方式改善。

楊聰財表示，囤物症（囤積症）和拔毛症等屬於強迫疾病相關障礙的一種；其定義為不當收集物品，造成生活障礙。

楊聰財說，根據研究，囤物症有相當比例的患者伴隨情緒障礙，如廣泛性焦慮症或是分離焦慮症等，且女性通常為男性的三倍。

然而囤物症和節儉、懶惰如何區分？楊聰財表示，重點在於是否造成主客觀的生活障礙。他以集郵為例，蒐集郵票也是一種累積搜集的習慣，但若把郵票整理乾淨，且財力足以負荷，都不構成生活障礙，但診間常見的患者一直囤物，造成居家環境、公衛的危害，或是影響家人居住空間，這都是造成生活障礙。

另外，有些囤物症患者可能會沒有意義的一直蒐集東西，同一件物品蒐集數十件，甚至沒有開箱，也無法「斷捨離」，而「懶惰」則不一定會沒有意義的蒐集。

治療方面，楊聰財表示，研究指出囤物症和腦部前額葉或扣帶皮質等功能失調有關，涉及到腦部運作區塊，驅使其強迫一直出現「囤積」的重複行為，因此需要藥物調整血清素，使腦部系統運作更加穩定。

另外，因囤物症有相當比例的患者有情緒障礙的共病，因此也可透過認知行為治療，幫助其排解壓力、解決煩躁焦慮，以降低囤物頻率。

而家人也必須一起協助患者，幫忙列清單，盤點哪些東西是真的可以不要在囤積了，也逐次減少的方式，幫助患者漸漸脫離囤物深淵。

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