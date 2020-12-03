癌症化療放療 口腔黏膜要顧好

癌症患者接受化療與放射治療，口腔黏膜可能被破壞。（本報資料照片）

面對癌症 ，多數需接受化學治療或放射線治療，口腔黏膜可能因而被破壞，甚至影響口水分泌。不同的治療，發生率及嚴重度也有不同，多於治療後的4至7天發生，到治療結束數周後消失。保持口腔清潔與濕潤，有助於預防口腔黏膜炎。

黏膜完整時的照顧：

1.宜選用小頭、軟毛的牙刷，若刷毛太硬，感到刺痛時，使用前先泡熱水軟化刷毛後再使用。勿使用電動牙刷，避免牙齦損傷。

2.三餐飯後及睡前刷牙，動作輕柔，避免傷及口腔黏膜。

3.血小板高於5萬才使用牙線。

4.口乾時補充水分，或口含冰塊，咀嚼無糖口香糖可刺激唾液形成。必要時求助醫師協助用藥。

漱口水的選擇：

市售含酒精漱口水對黏膜的刺激性過大，建議可自製漱口水：

●0.9%生理食鹽水：可以二分之一茶匙（2.5公克）的食鹽加入約240ml開水自行泡製。

●溫和漱口水：可以各四分之一茶匙的食用鹽及小蘇打粉，再加入25㏄開水自行泡製。小蘇打水可以降低口中酸性，減少口腔真菌類的聚集。

漱口水依個人喜好可存放室溫或是冷藏，泡製後需每天更換，避免細菌黴菌滋生。刷完牙或使用牙線清潔牙齒後，可使用0.9%生理食鹽水或溫和漱口水達30秒以上，再吐掉。

活動假牙的照顧：

假牙配戴不宜太久，每日至少讓牙齦休息八小時，建議每天移除假牙，以生理食鹽水清潔，浸泡假牙於漱口液或假牙清潔液中。發生嚴重口腔黏膜炎時，暫時移除直到症狀改善。

飲食的照顧：

選吃熟食及高蛋白質呈濕、滑、軟質、好吞嚥、易咀嚼的食物，例如布丁、薯泥、蒸蛋或蘋果 泥；避免吃太硬太酸過於粗糙、過熱、過辣的刺激性食物，含酒精性的飲料也應避免。

口腔黏膜炎的照顧

黏膜破損疼痛時，不論進食與否，仍需維持口腔清潔，可請醫師開立止痛藥，緩解疼痛。無法使用牙刷時，改以海棉棒潤濕後替代牙刷刷牙，或以手指頭包裹濕紗布清潔牙齒，並且需要增加漱口次數，除夜間睡眠外，每一至兩小時漱口保持口腔清潔濕潤，才能及早恢復。