眼睛紅腫癢 乾眼症上身

長時間使用3C產品，容易眼睛乾澀，乾眼症上身。(本報資料照片)

乾眼症是現代文明病，長時間使用3C產品、待在空調室的上班族，因眨眼次數少，容易眼睛乾澀，是常見的乾眼症高風險族群，而三餐老是外食、眨眼時眼皮常不完全閉合、50歲以上更年期、服用抗組織胺、精神或神經科藥物者等也是乾眼症好發一族。

台北國泰醫院眼科主治醫師杜培寧分享，一位50多歲女士，每天使 用3C產品且工作長達12小時，三餐外食及更年期荷爾蒙減少，出現紅眼、灼熱及眼皮浮腫等乾眼症狀，2年來自行頻點人工淚液，直到出現雙眼灼熱疼痛、視力模糊，影響工作，才緊急就醫治療。

外食多油膩 高脂影響代謝

乾眼症是眼睛乾燥缺水、淚液不足或過度蒸發，使得淚液滲透壓變高並引起發炎反應，最終造成眼表損害、眼睛不適及視力不穩定。外食飲食不均衡，易缺乏維他命A、C、E等護眼營養素，且外食多油膩，高脂攝取會干擾人體必須脂肪酸利用與代謝導致乾眼症。

乾眼分3類 人工淚液別亂點

台灣 白內障及屈光手術醫學會理事長張朝凱指出，乾眼症分缺水、缺脂質或缺黏液三類型，未經儀器診斷難以確認屬於哪一類，點錯人工淚液，可能使脂質層和黏液層更不足，症狀惡化。應及早接受治療，若療程無效，可盡快釐清眼睛乾澀是否與更嚴重的風濕免疫問題有關。

缺淚液 恐結膜、角膜發炎

張朝凱推估，台灣乾眼症盛行率約50％至60％，年輕人好發原因多是過度使用3C產品，長者乾眼症則與退化有關。淚液除可滋潤雙眼，同時也具消炎功能，缺乏淚液易出現眼睛紅腫、發炎、視力模糊，若置之不理雖不至失明，但患者仍受慢性結膜及角膜炎所苦。

杜培寧說，傳統乾眼症檢查是使用試紙做淚液分泌試驗，只能檢查淚水分泌量是否不足，但乾眼症患者高達8成伴隨瞼板腺功能障礙，因此，傳統檢查容易低估乾眼症發生機率；若使用人工淚水或消炎藥水緩解症狀，卻無法針對瞼板腺功能障礙達到根本治療目的。

若檢測 出有瞼板腺功能障礙，杜培寧說，可採保守治療，早晚眼瞼熱敷，以軟化阻塞的瞼板腺，並配合眨眼訓練；藥物治療則可使用人工淚液、自體血清眼藥水、免疫調節眼藥水或搭配類固醇眼藥水，也可口服四環黴素衍生物。

避免過度用眼 熱敷可舒緩

預防乾眼症，應避免過度用眼，杜培寧建議，每用眼40至50分鐘，就要休息5至10分鐘，用眼時眨眼頻率1分鐘不得少於6次，並可於早晚熱敷眼瞼各5至10分鐘，溫度建議攝氏40至45度左右，可舒緩瞼板腺功能，減少阻塞。

張朝凱建議，外食族應減少高脂攝取，可多補充魚油等Omega-3食物與維他命A、C、E等抗氧化物；注意室內空調風扇勿正對眼，也可在空調室內放置一杯水，避免乾燥環境，導致乾眼症加劇。