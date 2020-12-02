喝酒臉紅 增罹癌風險

首先找出一張OK繃及40度以上烈酒，在OK繃的棉片上沾上烈酒，再將OK繃貼在手臂上，靜置20分鐘後撕下OK繃，觀察原黏貼處若有紅腫現象，則屬於「酒精不耐症」高風險族群。（圖：國健署提供）

「啤酒再苦也沒人生苦。」很多人憑藉這句話夜夜與酒精相伴，卻很少人知道喝完臉紅紅是致命警訊。酒精代謝基因缺陷又稱為「酒精不耐症」，飲酒恐大幅提高罹患癌症的機率，專家籲這類民眾別碰酒，只有把飲酒量降到0，才能避免酒精對身體的危害。

美國史丹福大學 醫學院亞洲人健康研究及教育中心教授陳哲宏表示，許多人因先天遺傳缺乏一種酒精代謝酵素「乙醛去氫酶」，無法正常代謝酒精轉化的乙醛，即使只是飲用少量酒精，乙醛累積在身上，會引起臉紅、心跳加快、頭暈、噁吐。

陳哲宏介紹一個非常輕鬆的自我檢測自己是否也是「酒精不耐症」者，首先只要找出一張OK繃及40度以上烈酒，在OK繃的棉片上沾上烈酒，再將OK繃貼在手臂上，靜置20分鐘後撕下OK繃，觀察原黏貼處若有紅腫現象，則屬於「酒精不耐症」高風險族群。

台灣 衛福部國健署菸害防制組陳妙心表示，請盡量減少飲酒量來降低風險，建議男性每日喝酒不超過2罐330毫升啤酒(約20g純酒精)，女性則不超過1罐啤酒(約10g純酒精)，如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了新生兒的健康，請千萬不要喝酒。

陳妙心表示，酒精在肝臟代謝後，代謝物除了會造成肝臟發炎、引發異常免疫反應之外；還會造成脂肪堆積而形成脂肪肝，此時如能戒酒，因肝臟具有再生能力，若能及早戒酒，除了可以恢復正常功能，還可降低惡化的風險。但如果繼續喝酒造成肝臟反覆發炎受損，便會提高肝硬化或肝癌的風險。