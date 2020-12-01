坐月子吃麻油雞 中醫師：3小時後再哺乳

研究顯示，食用麻油雞半小時後，母乳中酒精濃度會達最高峰，建議三小時後再哺乳。（本報資料照片）

婦女產後月子該做多久？怎麼做？許多人看法不同。北市聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科主治醫師謝明憲表示，孕婦產後處於「血不足，氣亦虛」，建議仍需六至八周才能恢復到孕前生理狀態，調養正確與否也關係未來健康，若能抓住生產機會調整體質，或許還能治療產前疾患。

謝明憲表示，產後若按正確方法坐月子，就能帶來往後健康身體。但產後不同時期，婦女生理狀態不同，飲食及藥物調養也有所不同，須分階段照護。

建議第一階段生產完飲食應清淡，如飲用魚湯、雞湯補充蛋白質。謝說，產婦剛生產完，傷口還在復合，應避免辛燥刺激食物，以免傷口發炎。也要限制飲水量，可使用「杜仲」煮水取代白開水，減少水腫情況。

第二階段為恢復期，建議產婦適度補養。謝明憲說，產後一周傷口逐漸修復，飲食可適度補養。第二周起，建議可食用不含酒的麻油料理。

至於第三階段產後14天，謝明憲建議，產婦可補十全大補湯補氣血、顧筋骨。產後14天後，身體已到可大補階段，此時婦女可食用米酒料理，像麻油雞等。

對於近年傳聞，產婦飲酒會導致母乳也含酒精成分，謝明憲說，目前未有科學證據，產婦不用過度擔心。另外，據研究顯示，食用麻油雞半小時後，母乳中酒精濃度會達最高峰，三小時後退至零，也建議產婦食用麻油雞的三小時後再哺乳，或進食前先將母乳擠出儲存。