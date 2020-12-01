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抗生素非消炎藥 藥師：任意停用易產生抗藥性

游振昇
台灣衛福部豐原醫院藥劑科主任廖慧伶表示，抗生素不能任意停藥易產生抗藥性。（記者游振昇／攝影）
台灣衛福部豐原醫院藥劑科主任廖慧伶表示，抗生素不能任意停藥易產生抗藥性。（記者游振昇／攝影）

許多人常將「消炎止痛藥」和「抗生素」誤以為都是消炎藥，藥師說，這兩種藥是不同的，「消炎止痛藥」是症狀治療，如果沒有發炎或疼痛，就可以停用，但是「抗生素」就不同，一定要遵照醫囑，不能隨便亂停藥，否則容易產生抗藥性。

衛福部豐原醫院藥劑科主任廖慧伶表示，「抗生素」是人類對抗病菌的武器，如果沒有遵照醫囑擅自停藥或減量，不僅無法殺滅細菌，還會讓沒被撲滅的細菌繁衍出更強大且具抵抗力的下一代，這就是抗藥性；如果產生抗藥性的菌種愈來愈多，更新更強的抗生素沒被研發上市，人類面對看不見的敵人只能棄械投降了。

廖慧伶表示，有些人覺得吃抗生素很可怕，認為是很嚴重的病才要用抗生素，其實有時候是用在預防感染，像是拔牙或手術後的患者，通常醫師會開消炎止痛藥和抗生素一起服用，為了預防傷口感染，即便覺得傷口不痛了，抗生素還是要按時吃完，以避免感染、發炎。

她說抗生素要使用多久？須經醫師診斷及評估，無論抗生素用藥時間長短，一要配合醫師治療計畫，定時、定量服用並完成療程，她也提醒民眾，服用任何藥物時，盡量以白開水配服，避免影響藥效。

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