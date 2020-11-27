室內游泳池暗藏危機？ 冬季游泳注意吸這個過量會傷肺

圖片來源 ／健康醫療網

游泳 不僅能夠強身體、提高心肺功能、雕塑 線條，對身體傷勢的恢復也有幫助！但你知道游泳時暴露在高濃度的化學物質之下，可能會對身體產生一定影響嗎？肺病學家Rachel Taliercio醫師提醒，如果在室內游泳池聞到濃濃的不舒服刺鼻味道，或身體有任何不適的症狀，應盡快上岸停下來休息，改換其它場地減少身體的傷害。

氯具有潛在刺激性 濃度過高有危險

根據克里夫蘭醫學中心，Rachel Taliercio表示，使用適當的氯可以有效控制泳池中有害細菌，但如不慎使用過量可能有潜在的刺激性。特別是在密閉空間的室內游泳池，如果空氣過於不流通，可能有暴露氯濃度過高問題，容易對肺部造成刺激，比如咳嗽、氣喘、喉嚨灼熱感、支氣管炎等症狀，尤其是氯胺（氯和氨混合物）在水池中會產生強烈的刺鼻氣味，造成游泳者加重過敏 反應。

室內游泳池潜在問題 注意環境不要擔憂

雖然在氯化的水中游泳的危害是真實存在的，不過有些家長聽到可能造成的風險可能就不敢帶孩子們去游泳了，Taliercio表示，游泳對健康有非常多好處，不建議就此停止孩子們參加游泳活動，但需要多留意泳池內的空間環境。

空氣中瀰漫刺鼻味 盡速離開游泳池休息

Taliercio博士提醒，在室內游泳池確保有良好的通風口是重要的，如果在室內游泳時有任何不適症狀，包括咳嗽、喘息、感覺喉嚨灼傷，或是周圍彌漫的濃濃氣味讓你開始不舒服時，應盡快上岸離開游泳池區域，停下來休息一下，或是考慮換個游泳地方。游泳後，別忘了清潔身上殘留的化學藥劑，降低身體的危害。

參考資料：Is Chlorine in Indoor Swimming Pools Hard on Your Lungs?

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資料來源：健康醫療網

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