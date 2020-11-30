和失智家人聊理財 找他信任的人出面代溝通

台灣失智症協會秘書長湯麗玉（左一）說，金融界是避免失智者財產遭剝削的第一道防線，策畫出版「別讓樂齡變成『樂零』！如何照顧失智者的荷包，金融人員的必修照護課」，呼籲金融界透過這本書認識失智症。(記者陳婕翎／攝影)

據台灣失智 症協會去年調查發現，剝削失智者財務的人，自家人及外人比例幾乎各半。不希望長輩辛苦一輩子的錢不翼而飛，越早規畫理財方法是關鍵，但如何向失智家人開口是件難事，臨床醫師建議，避免以罹病起頭，也可交由長輩信任的醫師開口，增加長輩不願意聊下去的可能性。

失智者家屬劉慧芳回憶，10年前丈夫開始變得多疑、易怒、判斷力減弱，一日接到詐騙電話，天真地將台幣上億元房產過戶，詐騙集團 立刻轉手他人，更誘騙他投資、離家販毒，出言恐嚇家人不准報警。劉慧芳含淚說，她一開始並不了解這就是失智症，真希望當初早點發現就能避免。

當失智者發生財物損失時，往往錢都拿不回來了。台大醫院神經部主任邱銘章建議，民眾在和失智症家屬談起財務規畫，可用「辛苦了，未來就當家裡的董事長管大事就好，小事就讓子女當經理處理。」通常家屬就願意繼續聊下去，也建議由長輩信任的家人負責溝通。

若失智長輩不願與家人預立財務規畫，邱銘章說，可尋求醫師協助，「但我們不會劈頭就聊正題」，失智症門診的醫師需花長時間與長輩培養信任關係，提醒家中長輩名下若有龐大動產、不動產，一旦出現對數字不靈敏、易怒或不在喜歡原本嗜好，就應盡早至失智症門診鑑別診斷。

台灣失智症協會法律顧問鄭嘉欣也提醒，財務越早規畫越好，建議民眾邁入中年就應及早進行，並與家人溝通協商，保障財務自主與安全，也可要求金融體系人員協助監控；失智症患者確診後，不論是失智症輕度或重度，都應馬上申請輔助宣告或監護宣告。