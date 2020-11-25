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3C產品看到乾眼症 缺水還是缺油？

健康醫療網／記者田柏升報導
（取材自健康醫療網）
（取材自健康醫療網）

盯著手機目不轉睛，現代人離不開3C產品，時間一久眼睛疲勞乾澀、視線模糊、有異物感，甚至灼熱及紅腫充血，小心乾眼症已經悄悄來報到。台灣新光醫院眼科林友祺主治醫師表示，造成乾眼症的原因有兩個最重要的因素，就是淚液分泌不足，或是淚液停留在眼睛上的時間太少，蒸發的速度太快。

缺水還是缺油？人工淚液選擇大不同

調查發現，只有不到2成患者屬於缺水型，而超過8成患者為缺油或是油水都缺的類型。林友祺醫師解釋，眼睛淚膜由內而外分三層，分別是覆蓋眼球表面的黏液層、保持眼表面濕潤的水液層，以及眼瞼板腺所分泌的油脂層，其中一層出問題就可能引發乾眼症。油脂層在淚液最外層，目的是保護眼淚避免太容易被蒸發，所以油脂不足者，也特別容易有乾眼症的症狀。

乾眼症一般能透過補充人工淚液，濕潤眼睛舒緩改善，不過若是缺油，只補水可不夠，現在已有陽離子奈米乳化技術的人工淚液，補水也補油。林友祺醫師解釋，透過正負靜電的作用，不但有補油的效果，還能延長人工淚液停留在角膜上的時間，不會因油脂而影響清爽舒適度。

林友祺醫師建議，需要點人工淚液的次數較多時，建議選擇不含防腐劑、單支包裝的人工淚液，避免防腐劑成分傷害角膜；也提醒隱形眼鏡族群避免使用含防腐劑的人工淚液，因為防腐劑可能會塞住隱形眼鏡的孔洞，影響透氧度而傷害眼睛。

長時間用3C 建議加濕、熱敷

疫情期間，使用3C產品的時間更長，林友祺醫師建議，能增加室內空氣濕度、睡前熱敷雙眼，如果懷疑罹患乾眼症，應該經專業診斷後，再依照乾眼症類型選擇適當的人工淚液。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48198/

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