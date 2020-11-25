熱呼呼薑茶防寒 胃疾者不適合喝

（取材自健康醫療網）

薑是生活上相當常見的食材，也是廚房不可或缺的配料，秋冬之後，許多民眾會吃薑來防寒，近日便有民眾大嗑熱騰騰的薑母鴨來補身。薑的好處多多，台灣衛福部南投醫院中醫師及營養師來說明薑對人體的好處。

薑可以促進血液循環 中醫師建議這樣喝

南投醫院中醫科顏素美主任表示，薑可以促進血液循環，改善手足冰冷，預防感冒，女性生理期時，亦可改善下腹悶脹不適。如果不喜歡單喝薑茶的民眾，顏素美主任表示可以搭配紅糖、大棗來增加其風味。薑茶是抗寒的好選擇，不過薑味辛，較刺激，因此患有胃疾者，特別是胃部有傷口者則不適合飲用。另外顏素美主任建議民眾也可將黃耆、當歸沖泡熱水飲用，能夠補血、補氣，也可以加些枸杞來保養眼睛。

少量吃薑片 補充維生素

冬季是老薑的盛產期，南投醫院營養室蔡秀雯主任表示，少量吃點薑片或是薑茶可以減少噁心嘔吐感。薑含有少量的維生素B群、維生素C、維生素A及膳食纖維等。隨著薑的成長，含水量較低，所含營養素的量相較會較豐富，但較特別的是嫩薑中所含的維生素C比老薑多一些。

許多研究中，發現各種植物性食物的抗氧化效果，生薑的抗氧化效力最高，比多數的蔬菜水果都高。蔡秀雯營養師建議民眾不妨可以購買當季的新鮮生薑，洗淨後切片晒乾保存，需要的時候可以用保溫杯或悶燒罐裝熱水，再放入適量薑片，利用保溫杯保溫兼具悶煮的功能，可免去熬煮的費時，又可以隨時喝到熱呼呼的薑茶，健康又美味，一舉數得。

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資料來源：健康醫療網

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