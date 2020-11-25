我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

痠痛、發冷、頭疼…專家： 疫苗副作用 CDC應示警

川普特赦火雞曾調侃「拒承認敗選」一語成讖

熱呼呼薑茶防寒 胃疾者不適合喝

健康醫療網／記者林怡亭報導
（取材自健康醫療網）
（取材自健康醫療網）

薑是生活上相當常見的食材，也是廚房不可或缺的配料，秋冬之後，許多民眾會吃薑來防寒，近日便有民眾大嗑熱騰騰的薑母鴨來補身。薑的好處多多，台灣衛福部南投醫院中醫師及營養師來說明薑對人體的好處。

薑可以促進血液循環 中醫師建議這樣喝

南投醫院中醫科顏素美主任表示，薑可以促進血液循環，改善手足冰冷，預防感冒，女性生理期時，亦可改善下腹悶脹不適。如果不喜歡單喝薑茶的民眾，顏素美主任表示可以搭配紅糖、大棗來增加其風味。薑茶是抗寒的好選擇，不過薑味辛，較刺激，因此患有胃疾者，特別是胃部有傷口者則不適合飲用。另外顏素美主任建議民眾也可將黃耆、當歸沖泡熱水飲用，能夠補血、補氣，也可以加些枸杞來保養眼睛。

少量吃薑片 補充維生素

冬季是老薑的盛產期，南投醫院營養室蔡秀雯主任表示，少量吃點薑片或是薑茶可以減少噁心嘔吐感。薑含有少量的維生素B群、維生素C、維生素A及膳食纖維等。隨著薑的成長，含水量較低，所含營養素的量相較會較豐富，但較特別的是嫩薑中所含的維生素C比老薑多一些。

許多研究中，發現各種植物性食物的抗氧化效果，生薑的抗氧化效力最高，比多數的蔬菜水果都高。蔡秀雯營養師建議民眾不妨可以購買當季的新鮮生薑，洗淨後切片晒乾保存，需要的時候可以用保溫杯或悶燒罐裝熱水，再放入適量薑片，利用保溫杯保溫兼具悶煮的功能，可免去熬煮的費時，又可以隨時喝到熱呼呼的薑茶，健康又美味，一舉數得。

【延伸閱讀】

咳半年不治療　七旬翁呼吸衰竭　醫嘆：就醫太晚

科林響應愛心公益　愛心助聽器讓學習更順利

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48201/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48201/更多健康資訊

上一則

3C產品看到乾眼症 缺水還是缺油？

下一則

熟女屁股側邊緊繃疼痛 痛醒求醫竟是「彈響髖」

延伸閱讀

咳半年不治療...7旬翁呼吸衰竭 醫嘆：就醫太晚

咳半年不治療...7旬翁呼吸衰竭 醫嘆：就醫太晚
每月有20天以上都會頭痛！他靠肉毒桿菌治療重返職場

每月有20天以上都會頭痛！他靠肉毒桿菌治療重返職場
暈眩、單耳常耳鳴？當心是「耳聾」警訊

暈眩、單耳常耳鳴？當心是「耳聾」警訊
養肌防老123！1天2杯奶、3餐優蛋白

養肌防老123！1天2杯奶、3餐優蛋白

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

血壓忽高忽低容易導致腎病變 中醫輔助治療延緩腎衰竭

2020-11-21 01:00
圖片來源／健康醫療網

男童愛吃「這種魚」 拉肚子3天、連放屁都噴油

2020-11-21 02:00
圖片來源／健康醫療網

歌手陳昇罹口腔癌 醫師：注意6大症狀

2020-11-20 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

秋天傷肺易口乾、乾咳？中醫傳授必做潤肺3件事

2020-11-16 01:00
妙齡女全身無力以為感冒，再次就診才被懷疑是腦中風。報系資料照片

驚！全身無力以為小感冒 20餘歲女竟腦中風

2020-11-22 11:51
妙齡女全身無力以為感冒，再次就診才被懷疑是腦中風。本報資料照片

全身無力以為小感冒 20歲女竟腦中風

2020-11-21 05:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點