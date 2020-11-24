暈眩、單耳常耳鳴？當心是「耳聾」警訊

圖片來源／健康醫療網

40歲魏姓男子近日覺得容易暈眩，並覺得右耳悶悶的，像耳鳴的感覺，原本以為自己罹患梅尼爾氏症，就醫之後經醫師診斷為突發性耳聾，讓魏男相當震驚，所幸在接受耳內注射類固醇、口服類固醇藥物治療並配搭高壓氧治療後，聽力逐漸恢復。

突發性耳聾因不明 秋冬季節最易好發

秋冬季節氣溫多變化，是突發性耳聾的好發期，患者大多是出現突然察覺單耳聽力喪失的症狀，部分患者除了聽力惡化還會合併暈眩；突發性耳聾的原因目前尚不明，可能是病毒感染又或者是血管病因所致。

患者來診時，醫師會透過耳鏡檢查其外耳與耳膜的結構是否正常，接著安排聽力檢查，並視患者的情況安排進一步檢查，排除神經病變、腫瘤 的可能性。

高壓氧治療突發性耳聾 加速聽力恢復

突發性耳聾治療的部分，醫師會依患者的病情安排口服、耳內類固醇治療，並且配搭高壓氧輔助治療，以改善聽力。

南投醫院高壓氧中心薛凱風醫師表示，高壓氧治療是安排患者在高壓氧艙內，在高於1.4大氣壓的壓力下，給予患者100%的氧氣治療。透過高壓氧治療，可以提升血液及組織內的含氧量，改善內耳組織缺氧情形，促使循環與組織細胞修復，加速聽力的恢復。

頭暈又單耳聽力下降 當心是耳聾警訊

值得注意的是，突發性耳聾一定要把握七天黃金治療時間，如果延遲治療，可能會導致聽力永久損失。因此，若出現頭暈加上單側聽力突然下降或喪失，皆可能是突發性耳聾的症狀，別自行診斷，應就醫由專業醫療人員安排診療，才不會錯過治療黃金期。

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資料來源：健康醫療網

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