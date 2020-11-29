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怎麼選植牙醫師 觀察兩大重點

王郁婷
如果是透過碩士班進修的牙醫，基本上植牙經歷比較豐富，能夠處理比較多問題。（本報資料照片）
如果是透過碩士班進修的牙醫，基本上植牙經歷比較豐富，能夠處理比較多問題。（本報資料照片）

牙醫只要有畢業證書就有植牙資格嗎？但有資格卻不代表具備能力。在台灣，牙醫進修後，會透過各學會發給植牙專科醫師的證書，藉以認證能力。然而，可以發證的學會數量多達30幾個，雖然能確定醫師學過植牙，但技術真的能讓人放心嗎？選植牙醫師最主要可以透過下面兩個方法：

1.先審視學經歷

若想知道植牙醫師的能力，藉由學經歷便可探知一二。許多牙醫會去海外短期或長期進修，台灣大部分醫師都以短期為主，學習一兩個技術後回到台灣，能讓植牙技術獲得不少進步；也有人會選擇長期進修，譬如讀碩士班。

約莫十年前，植牙開始被某些學校視為重要科目並成立碩士班，此風潮從歐洲發展到美國，植牙碩士班便逐漸普及。所以，就讀植牙碩士班可以讓人學習到完整的植牙技術跟知識，如果是透過碩士班進修的牙醫，基本上植牙經歷比較豐富，能夠處理比較多問題。

2.治療前中後的對談

有些醫師不重視學經歷，而是注重自我學習。因此，經由跟醫師對談，能否將疾病和治療方式講述清楚，便是判斷的關鍵。有些醫師因為知道不多，就把複雜的治療說得籠統、講得簡單，當然也就治療得比較簡單而不精確。

基本上，透過不斷學習及歷練，技術成熟的醫師大多可以把植牙可能發生的問題與狀況解釋清楚，也能將解決方法說明白，藉由諮詢，大概可以瞭解醫師的狀況；如果醫師的回答偏向簡易，可能就要開始思考，牙齒是否真的這麼簡單就可以被治好。對談時，能讓病人清楚瞭解整個治療過程，並毫無疑問肯定能親自做好植牙的工作，就會是一個可以相信的好醫師。

植體廠牌怎麼選？

由於植牙從歐洲開始發展，歐洲植體的演進非常成熟穩定，美國也算是成熟，而亞洲屬於漸趨成熟。如何挑選好的植體？基本上歐洲的品牌沒有問題，美國問題也不多，亞洲則要觀察植體公司經營的時間是否夠久。

歐美、亞洲價不同

如果是一間剛開始一兩年的植體公司，一般醫師都會選擇觀察而不採用，因為新的植體需要有臨床的長期報告，安全性才有辦法被採信。通常採信的時間是十年，如果這段時間都可以維持健康正常，該植體公司就會被認為已經進入成熟階段，醫師們便可以相信並使用該公司植體。

歐洲的植體發展已久，成熟穩定性跟歷史研究報告已經長達四、五十年，資料完整，價格當然也偏高，約7到10萬(台幣，下同，約2500到3500美元)；美國也算穩定，價格大概七到九萬(約2500到3100美元)；如果是新興國家中新的植體公司，產品出現後需要一段時間的市場反應和臨床報告證明，才能漸趨成熟，此時定價自然不會太高，以亞洲為例，因為植體偏新，屬於後進市場，因此在台灣市場上的價格大約以6萬元為主。

「醫師，6萬元還是太貴了，我有聽說過更便宜的，裝那種的就好！」徐阿姨上次來選植體的時候和我這樣說，但一般而言，價格低於6萬元，主要有兩種狀況：一是為了搶占市場而降價，二是可能穩定度還不夠高。

通常來說，診所不太敢使用6萬元以下的植體，就是考量到公司的成熟度恐怕不足，當然也有為了打市場而推出便宜植體的公司，但是這麼便宜的植體，它的安全性和穩定度難以確認，所以大部分診所還是希望使用6萬元以上，長期安全且穩定性佳的植體。

對醫師而言，選擇植體時，會以品牌悠久度作為穩定且安全性的考量，因此價格相對較高；但對於患者而言，只要是可以信任的品牌，不管來源是歐洲或亞洲，其實都沒關係。

一個植體可能會陪伴你三、四十年，如果有一天植體公司突然消失，沒了零件供貨，維修將變得相當困難。所以選擇一間穩定成長，最好是市場主流的大廠就顯得相當重要。

一旦陷入牙周病的魔掌，除了骨頭被破壞，甚至可能需要拔除牙齒。通常拔除後所留下來的缺損位置，骨頭都比較差，加上東方人骨架小，骨頭受到破壞後會變得超級薄、超級小，此時需要先建立好地基，也就是做完補骨手術後，才有辦法植牙。

然而實際上，補骨手術並不容易，很多醫師雖然有能力處理小缺損補骨，但面對大缺損補骨時，容易因困難度較高而顯得無能為力。

蛀牙還能透過補牙或做牙套的方式救回，但如果遇上牙周病不得不拔除的狀況下，拖延拔牙的結果，導致很多患者的骨頭嚴重缺損。

植牙醫師如果將牙植在缺損的骨頭上，一開始雖然沒問題，但等到六、七年後，可能開始出現狀況，導致植牙陸續脫落。若醫師有辦法先重建骨頭再做植牙，植體甚至有希望使用超過40年，病人後續的維持，也會相對比較輕鬆。(摘自《「植」得一口好牙：安心植牙大小事》)

對醫師而言，選擇植牙植體時，會以品牌悠久度作為穩定且安全性的考量。（本報資料照片...
對醫師而言，選擇植牙植體時，會以品牌悠久度作為穩定且安全性的考量。（本報資料照片）

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