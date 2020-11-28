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進補要看體質 感冒、生理期、孕婦別誤踩地雷

余采瀅
進補必須配合自己體質。（圖：台中慈濟醫院提供）
進補必須配合自己體質。（圖：台中慈濟醫院提供）

許多華人會有冬季進補習慣。中醫師表示，無節制的大補特補，當心體質不合可能適得其反；感冒、正值生理期的女性都需暫緩進補，懷孕婦女若要進補則需先諮詢醫師意見。

台灣台中慈濟醫院中醫部醫師陳櫂瑔表示，一般來說，素食人士的蛋白質來源較不足，冬天進補時可多攝取雞蛋、豆腐、毛豆、鷹嘴豆等富含蛋白質的食物，加強蛋白質補充。如果有長期便秘、口乾舌燥等容易上火體質的人，建議改採沙參、玉竹、麥門冬的甘涼藥膳取代傳統藥方。

現代選擇素食的人口愈來愈多，如何正確「補冬」更需要智慧。陳櫂瑔推薦素食人士的補湯中藥方，包括黨參、當歸、川芎幫助補氣活血，加上木耳、黑豆等平補食材增加口感，是不錯的選擇。

陳櫂瑔強調，如果以「立冬進補」名義，無節制的大補特補，當心體質不合可能適得其反。他提醒，許多補湯可能摻入米酒達到溫通血脈功效，飲用摻酒補湯，一定要避免駕駛，維護自己與他人的安全。

陳櫂瑔說，隨季節氣溫轉變，很多人感冒咳嗽、喉嚨腫痛，建議暫緩進補，避免病情加重；正值生理期的女性，最好在月事過後再補；懷孕婦女若有需要進補，務必先諮詢醫師意見。

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