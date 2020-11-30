含水、鎖水、鎮水…加強保濕 告別秋冬乾燥肌

陳文惠醫師指出，肌膚在秋冬季節的最大課題就是對抗乾燥。（圖：聯新國際醫院提供）

秋冬氣溫下降，人體血管收縮造成皮膚的水分供給和皮脂腺分泌油脂減少，加上天氣乾燥，皮膚角質層的水分散發較高，容易引發龜裂、發癢、紅腫，如果不當搔抓或是裂傷未妥善照護，恐造成皮膚發炎或感染。

台灣 聯新國際醫院皮膚科主治醫師陳文惠指出，肌膚在秋冬季節的最大課題就是對抗乾燥，建議四大重點要訣「減少破壞、溫和清潔、加強保濕、注重防曬」，要避免無謂與過度的去角質，搭配溫和的清潔，以減少對皮膚的破壞。清潔肌膚應盡量使用中性及弱酸性用品，避免皂鹼或去汙去油太強的洗劑；清洗時不可用力搓洗，水溫不宜太高。

加強保濕包括增加肌膚角質層下的深層滋潤含水及角質層表面的鎖水鎮水。甘油和玻尿酸成分有助於角質層抓水，增加濕潤。皮膚表層保養可以用質地偏油的植物油、礦物油或磷脂質類來加強保濕，凡士林是不錯的選擇。

擦乳液的最好時機是在洗澡洗臉後，以毛巾將水分稍微拍乾，在表皮層微濕的時候，馬上擦乳液和保養品，能達到滋潤與鎖水效果。

秋冬陰沉的天氣容易讓人誤認為陽光較弱而未做好防曬，輕忽紫外線對皮膚的威脅。陳文惠表示，紫外線的UVA穿透性較強，是光老化的重要因子，讓肌膚不知不覺變黑、產生皺紋，造成老化。

陳文惠也提醒，有三高 慢性病、心血管疾病 與年長者，更應留意皮膚乾裂之傷口照護，避免惡化與感染。