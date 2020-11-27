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自傷連環爆 4解方緩解衝動

記者陳婕翎／綜合報導
結合呼吸、肌肉等四種方法的「TIPP」法，能幫助放鬆壓力，緩解衝動自傷意念。（圖：醫心學會提供）
結合呼吸、肌肉等四種方法的「TIPP」法，能幫助放鬆壓力，緩解衝動自傷意念。（圖：醫心學會提供）

心情就像溫度計，難免有時遇到霸王寒流或熱浪來襲，面對自傷連環爆恐出現過度激動與張力，台灣醫療健康諮商心理學會理事長李玉嬋建議「TIPP」4種解方，有助緩解自傷衝動。

李玉嬋指出，「TIPP」的第一個「T」是Temperature，意即降溫，可用冰塊或冰水碰觸臉龐30至60秒；「I」則是Intense exercise，就是激烈運動，維持激烈運動20分鐘，可以衝刺、開合跳或帶著寵物出門走一走。

第一個「P」是Paced breathing，也就是規律深呼吸，每分鐘呼吸5至6次，吸4秒、呼7秒，達到類似打坐的效果，讓自己冷靜下來。第二個「P」則是Paired muscle relaxation，即「配對肌肉放鬆」，先讓全身肌肉緊繃5到6秒，緊抓自己、再抱軟枕放鬆吐氣。

李玉嬋說明，心理諮商常常會引導學生，先做一些幫助自己緩解衝動自傷意念的解方，等候活下去的勇氣被激發。

李玉嬋也提醒，經常近距離、長時間陪伴關懷自傷學生的師長親友，也要能一起練習不受自殺憂鬱負能量干擾的養心功法，自主管理自己的心理健康；好讓情侶、好友、親人互助設好防火牆，逆轉負能量。

另外，李玉嬋也建議，透過「心理健康BMI」來緩解自殺意念，包括友善交友（Be-friends）：建立可陪伴自己的人際友伴支持系統以維持人際支持親密感；情緒正念（Mindfulness）：培養正念平穩快樂的情緒管理法，以掌握情緒正念平穩感；意義認同（Identity）：練習激勵自己並認同自我價值，以創造生命意義感。

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