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肌肉病變誤以為老化 恐導致萎縮

健康醫療網
肌肉痠痛原因很多，若延誤診斷，可能使肌肉發生萎縮。(本報資料照片)
肌肉痠痛原因很多，若延誤診斷，可能使肌肉發生萎縮。(本報資料照片)

台灣成大醫院病理部廖瑋安醫師指出，臨床上，許多人出現肌肉痠痛時，多採以服用止痛藥、民俗療法與復健等，但若因此延誤診斷，可能因此使肌肉發生萎縮，這時也容易被誤以為是老化導致。

肌肉病變成因多，除了常見的肌肉痠痛或肌肉無力等症狀，也有可能因非感染性的原因發生發炎反應或龐貝氏症等疾病所導致。成大醫院病理部廖瑋安醫師指出，臨床上，許多人出現肌肉痠痛時，多採以服用止痛藥、民俗療法與復健等，但若因此延誤診斷，可能因此使肌肉發生萎縮，這時也容易被誤以為是老化導致。

肌肉疾病的類型與病因，需仰賴多科醫療團隊合作才能確診，其中目前可藉由高爾現象，幫助診斷肌肉病變成因。廖瑋安醫師解釋，當病人下肢近端的肌肉群受損較遠端的肌肉嚴重，從蹲姿站起時，大腿無法單獨撐起身體重量，這時患者得先張開雙腳、臀部上揚，再利用雙手支撐膝部，慢慢撐起。

廖瑋安表示，若出現茶色尿時，則可能為橫紋肌溶解症等所造成，這時若肌球蛋白濃度持續升高，恐會引發急性腎衰竭，不可不慎，此外，若為肌肉因為非感染性的原因發生發炎反應，治療上則可使用包含類固醇在內的免疫抑制劑，通常都有不錯的療效。

另外，包括糖尿病、甲狀腺機能亢進或低下、腦下垂體功能異常等代謝疾病，都可能成為引發肌肉無力或萎縮的原因，甚至過度使用類固醇也可能埋下危險因子。

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